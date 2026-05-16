ACTO
Kepa Junquera, Galicia e Barakaldo unidos arredor da figura de Eduardo Pondal
O artista vasco cedeu ao primeiro centro galego de Europa o busto que recibiu como 'Bo e Xeneroso de Honra'
O artista vasco Kepa Junquera, que fora distinguido en 2025 como Bo e Xeneroso de Honra pola Fundación Eduardo Pondal, de Ponteceso, cedeu en custodia ao Centro Galego de Barakaldo (Biscaia) o busto do autor do Himno de Galicia que simboliza estas distincións.
A Fundación Eduardo Pondal, que preside José María Varela, recoñeceu a calidade humana e artística de Kepa Junquera, así como a súa traxectoria e a súa conexión coa música galega.
Vídeo homenaxe
O de Barakaldo foi o primeiro centro galego de Europa. Foi creado en 1901 e celebrou o seu 125 aniversario nun acto multitudinario e cheo de emoción, no que Kepa Junquera recibiu tamén o recoñecemento de Socio Cultural da entidade.
No encontro presentouse tamén un vídeo homenaxe protagonizado por músicos galegos e vascos, ademais de amigos, resaltando a súa relación con Galicia e co Centro Galego de Barakaldo.
Entre os artistas galegos que se sumaron á iniciativa figuran Bieito Romero, Budiño, Uxía e Xabier Díaz. Kepa sempre mantivo unha magnífica relación co Centro Galego de Barakaldo, onde presentara no seu día o disco Galiza. Na gravación participaron membros da asociación e da Costa da Morte, como o acordeonista Pazos de Merexo.
Á celebración do 125 aniversario sumouse unha expedición de Galicia, da que formaban parte Santi Bardullas e Vanessa, gaiteiros e músicos do grupo O Sib do Solpor, e o comunicador e xerente do Bela Fisterra, Pepe Formoso. Todos eles encargáronse de amenizar musicalmente o evento e de explicar a relación de Kepa Junquera coa Costa da Morte.
O evento foi coordinado polo tamén músico Alberte Sanmartín e presentado por David López. As actuacións musicais correron da man de Ceo do Sil, Artanza, Gorka, Ramiro e Xabier. A cita pechouse cunha foliada, viños e pinchos.
