Teatro sobre Begoña Caamaño en Val do Dubra

As actividades, pensadas para achegar a lingua, a literatura e a música galega, repartiranse ao longo do mes de maio

Teatro sobre Begoña Caamaño en Val do Dubra | CEDIDA

Iago Rodríguez

Val do Dubra

Val do Dubra celebrará o Día das Letras Galegas cunha programación pensada para achegar a lingua, a literatura e a música galega a públicos de diferentes idades. As propostas desenvolveranse ao longo de maio e combinarán actividades escolares, narración oral, tradición e poesía.

A primeira cita será o 19 de maio no Auditorio Municipal coa obra de teatro Begoña na procura da verdade, de Manuela Varela. Haberá dous pases para o alumnado dos centros educativos: un ás 10.30 horas para Educación Infantil e outro ás 11.30 horas para Primaria. A sesión infantil, duns 30 minutos, será dinámica e sinxela, mentres que a de Primaria, de arredor de 50 minutos, afondará máis nos contidos educativos.

O espectáculo presenta a Begoña, unha rapaza decidida que non soporta as mentiras e que atopa no faiado da súa casa un misterioso mapa da verdade. Para seguilo deberá falar con Morgana, Penélope e Circe, superar trampas e descubrir a verdade coa axuda dunha pluma máxica incapaz de escribir mentiras. A proposta permitirá descubrir o legado de Begoña Caamaño, homenaxeada nas Letras Galegas 2026, a través da igualdade, a mitoloxía e a liberdade.

A programación continuará o 22 de maio, ás 11.00 horas, na escola infantil, con Pan de broa, escrito por Cris de Caldas. Este contacontos musical con obxectos e música en directo de Miguel Froján lembra ditos, cancións e contos da tradición oral transmitidos polas familias.

Como peche, o 29 de maio, ás 22.00 horas, a Taberna Casa Braulio acollerá Minguante canta poesía galega, un espectáculo acústico no que a poesía galega se converte en música. n

