Teatro sobre Begoña Caamaño en Val do Dubra
As actividades, pensadas para achegar a lingua, a literatura e a música galega, repartiranse ao longo do mes de maio
Val do Dubra celebrará o Día das Letras Galegas cunha programación pensada para achegar a lingua, a literatura e a música galega a públicos de diferentes idades. As propostas desenvolveranse ao longo de maio e combinarán actividades escolares, narración oral, tradición e poesía.
A primeira cita será o 19 de maio no Auditorio Municipal coa obra de teatro Begoña na procura da verdade, de Manuela Varela. Haberá dous pases para o alumnado dos centros educativos: un ás 10.30 horas para Educación Infantil e outro ás 11.30 horas para Primaria. A sesión infantil, duns 30 minutos, será dinámica e sinxela, mentres que a de Primaria, de arredor de 50 minutos, afondará máis nos contidos educativos.
O espectáculo presenta a Begoña, unha rapaza decidida que non soporta as mentiras e que atopa no faiado da súa casa un misterioso mapa da verdade. Para seguilo deberá falar con Morgana, Penélope e Circe, superar trampas e descubrir a verdade coa axuda dunha pluma máxica incapaz de escribir mentiras. A proposta permitirá descubrir o legado de Begoña Caamaño, homenaxeada nas Letras Galegas 2026, a través da igualdade, a mitoloxía e a liberdade.
A programación continuará o 22 de maio, ás 11.00 horas, na escola infantil, con Pan de broa, escrito por Cris de Caldas. Este contacontos musical con obxectos e música en directo de Miguel Froján lembra ditos, cancións e contos da tradición oral transmitidos polas familias.
Especial das Letras Galegas 2026Especial das Letras Galegas 2026
Como peche, o 29 de maio, ás 22.00 horas, a Taberna Casa Braulio acollerá Minguante canta poesía galega, un espectáculo acústico no que a poesía galega se converte en música. n
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- Sobrevivir a flote: la historia de un okupa con permiso para vivir en un viejo barco
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- El chiringuito a 40 minutos de Santiago con un jardín secreto bajo los árboles: así es el rincón más caribeño de la ría de Arousa
- La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio
- La precampaña se sienta al pulpo en la carballeira de Santa Susana el día de la Ascensión
- Casa 2M e Medio
- La Xunta dará «ayudas directas» a promotores para construir viviendas