O Certame Literario de Ames medra en participación con 186 obras: trinta máis que na anterior edición
O xurado, composto por Manuel Portas, Carlos Negro y Dolores Vilavedra, divulgará o 10 de xuño os gañadores
O vindeiro 13 de xuño terá lugar a entrega dos galardóns nun acto público na Casa da Cultura do Milladoiro
O Concello de Ames, a través do departamento de Normalización Lingüística, destaca a presentación de 186 traballos (86 textos poéticos e 100 de narrativa) na vixésima terceira edición do concurso literario municipal. Son, deste xeito, case trinta máis que na convocatoria 2025.
As persoas encargadas de xulgar os textos desta edición serán Manuel Portas Fernández, Carlos Negro Romero e Dolores Vilavedra Fernández; as tres pertencentes ao ámbito literario e referentes na creación literaria galega actual. E a súa decisión farase pública o día 10 de xuño, a través das redes sociais e da páxina web do Concello de Ames. Tres días despois, o 13 de xuño, terá lugar a entrega pública de premios na Casa da Cultura do Milladoiro.
Recompilación hai dous anos
Hai que lembrar que o Certame Literario do Concello de Ames sumaba, no ano 2024 (no que presentouse a recomplilación de todas as obras), un total de 179 textos; en 2025 houbo 158 obras literarias; e nesta ocasión, son 186 os traballos que terá que revisar o xurado para escoller os textos gañadores.
A categoría con maior participación foi a sección para persoas maiores de 18 anos na modalidade de narrativa, na que se presentaron 65 traballos. Na mesma franxa de idade, na modalidade de poesía, recibíronse 58 obras. Nas outras dúas categorías de lírica, unha dirixida a persoas de menos de 13 anos e outra a autores e autoras de entre 14 e 17 anos, recibíronse 17 e 11 textos, respectivamente. Do mesmo xeito, na categoría de narrativa nesas mesmas franxas de idade, presentáronse 22 e 13 traballos, respectivamente.
