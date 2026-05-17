Fallece Ramón García Cid, padre del alcalde de Ames, a los 89 años
Era natural de Crespón, en Boiro, donde será enterrado este domingo por la tarde
Ramón García Cid, padre del alcalde de Ames Blas García, falleció este fin de semana a los 89 años de edad en Santiago.
Natural de Crespón, en Boiro, aunque residente en Bertamiráns, sus restos reposan en la sala dos del Tanatorio Apóstol de la capital de A Mahía, de donde saldrá este domingo a las siete de la tarde (19.00 horas) hacia la parroquia boirense de San Vicente de Crespón. Allí, en la iglesia, tendrá lugar el funeral a las ocho menos cuarto de la tarde (19.45).
Defensa de la sanidad pública
Precisamente los problemas de salud de Ramón Cid trascendieron esta semana a través de una publicación en redes sociales de su hijo, el alcalde de Ames, en las que comunicaba que estaba hospitalizado. Blas García aprovechó esa situación familiar para lanzar un mensaje en redes en defensa de la sanidad pública.
"Creo máis que nunca que debemos coidar a sanidade pública, defendela e sentir orgullo dela. Porque cando chega o momento no que realmente a necesitamos, agradeces cada profesional, cada recurso, cada decisión que fixo posible que este sistema exista", escribió.
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