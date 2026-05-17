Apoian a continuidade do Voluntariado Interxeracional de Vedra: "Nunca contou ser vello ou non"
A iniciativa busca pór en valor as aportacións das distintas xeracións e promover o patrimonio local, e a Xunta buscará financiamento
Mozos e veciños de entre 19 e 86 anos danlle pulos á radio local, ao patrimonio etnográfico e á gastronomía arredor da camelia
Pór en valor as aportacións das persoas voluntarias como recurso fundamental dentro da comunidade, promover accións que fomenten a relación entre distintas xeracións e o intercambio de coñecementos e posta en valor do Concello de Vedra a nivel patrimonial, cultural e social. Estes son os alicerces do Voluntariado Interxeracional de Vedra, un programa que a Xunta está disposta a seguir financiando con fondos propios tras rematar as axudas para poñer en contacto a rapazada dende os 16 anos cos maiores locais. E un deles, Antonio Vázquez, asegura aos seus 71 anos que "nunca contou ser vello ou non; aquí temos una felicidade que non hai noutros sitios".
Fondos propios
A iniciativa foi visitada pola directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, quen anuncio o remate da partida que apoiaba esta iniciativa local, "aínda que intentaremos sacar adiante con fondos propios para conservar o programa", anunciaba diante do rexedor en funcións, Enrique Vázquez... e once dos integrantes desta proposta, que quixeron poñer de manifesto en que consiste cada unha das actividades, divididas nun apartado etnográfico, con creación de rutas de arquitectura e recuperacion da memoria fotográfica, Vedra na memoria; de produción sostible e liña agroalimentaria, O sabor da camelia; ou de cohesión tecnolóxica e dixital, co proxecto radiofónico 'Cousa boa, voces de Vedra'.
Comezaba tomando a palabra Luis Neira quen, con 86 años, conserva a locuacidade e todo o sentido dunha familia vencellada, ademais, a este xornal: "O meu tío era corresponsal na zona, de 'La Noche' y 'El Correo'", presumía fachendoso. Xunto con Nerea da Silva, de 19 anos (ausente), adicáronse a "amosar como eran as cousas antes", incluíndo por exemplo visitas guiadas polos muíños da zona. "Fun fillo único, e tiña que facer de todo", aportaba o tamén coñecido polo alcume de Luis de Zas. Deste xeito, lembrou cando se curtaba "o millo a man", e tamén os seus tempos como practicante.
Libro de receitas
O apartado con, se cadra, máis pulo desta iniciativa confórmano Ana Dacosta (71 anos), Elvira Gestoso (76), Rocío Otero (20) e Carlos Lobato (28). E foi bautizado como O sabor da camelia. "Non sabía moito de cociña, e a experiencia foi moi interesante", relataba Rocío. Elvira tamén recoñecía que "era a primeira vez que empregabamos a camelia... e era unha cousa curiosa, porque eu non a vía pra alimentación". Pero, finalmente, conformaron un receitario que vai dende a culler de mexilón con escuma de camelia ata contramuslo de polo con salsa de camelia, "e ocurríusenos facer tamén un licor... e saiu, como a marmelada", gábase a mesma fonte. O sentir común neste grupo é de "satisfacción, por todo o que fixemos e o ben que nos levamos".
Neste punto quiso intervir a directora xeral, adiantando que a Deputación de Pontevedra está a traballar para recoñecer esta flor como a da súa provincia... pero o rexedor en funcións, Enrique Vázquez, non se resistiu á comparativa, e lembrou que "temos algúns dos viveiros máis importantes e facemos produtos de cosmética con ela; en realidade, aquí non hai casa que non teña dúas ou tres camelias, algunhas centenarias". Ana Dacosta engadiu que "antes, cando morría un bebé, levávaselle sempre destas flores á familia".
Os retratos
Pola súa banda, José Manuel Torres, de 75 anos, e Claudia Fereiro, de 18, tomaron as rendas do apartado fotográfico, "a través das instantáneas e moitas charlas chegamos a facer unha exposición" na que se poidera resumir toda unha vida.
E, como non podía ser doutro xeito, tamén os 'mass media' están representados nesta iniciativa interxeneracional. Así, Inés Bouzón (70 anos), Antonio Vázquez (71), Lucía Turnes (19) e Anxo Barreiro (ausente) son os integrantes da radio comunitaria Voces de Vedra, unha experiencia que planifican "con charlas previas para ver o que imos tratar, e decidir que preguntar", a persoeiros famosos como o cómico Touriñán. Antonio aplaude a participación e posta en común "preparando o guión", e os traballos desenvolvidos "a través dos podcast, entrevistas, participación na exaltación da camelia, en Marco ou Teatrofilia", sen esquecer que, deste xeito, "tamén potenciamos o galego con percorridos polos colexios e unitarias".
Bo funcionamento
E diante das evidencias, Meneses non puido máis que recoñecer que "o programa funciona estupendamente, porque relaciona xente nova cos maiores para aprender uns doutros". Esta iniciativa facilita ás persoas voluntarias formación, seguro de responsabilidade civil e de accidentes, gastos de desprazamento e manutención cubertos e tamén unha certificación da experiencia que, en calquera caso, ningún dos integrantes vai deixar liscar da súa memoria.
