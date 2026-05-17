ALCALDESA
Margot Lamela: «Cee é moito máis que un punto de paso: é un lugar para quedar, vivir e sentir»
Nos últimos tres anos o Concello mobilizou 32 M€ en investimentos
Neste tempo, "experimentou unha transformación profunda, equilibrada e planificada»
Margot Lamela é alcaldesa de Cee dende o ano 2019, e asegura que neste tempo o seu goberno levou a cabo unha «transformación sen precedentes, baseada na planificación, na xestión e na capacidade de mobilizar investimento».
Cee, ademais de capital comarcal, presume de ser un epicentro cultural. É a cultura unha área estratéxica para o seu goberno?
Sen dúbida. Sempre tivemos claro que a cultura debía ser unha das áreas estratéxicas de Cee, non só como actividade de ocio, senón como elemento fundamental para construír identidade, dinamizar a economía e reforzar o papel como capital comarcal da Costa da Morte. Traballamos para que a cultura saia á rúa, chegue a todas as idades e tamén para poñer en valor o noso patrimonio, figuras históricas como Fernando Blanco ou Domingo Antonio de Andrade e elementos identitarios como a tradición mariñeira e baleeira de Cee. A cultura tamén é dinamización social e económica.
Hai 30 anos nacía en Cee o Batallón Literario da Costa da Morte, ao que agora lle volven dar voz cun certame. Que lles levou a impulsar este novo concurso?
Foi un movemento fundamental para a literatura galega contemporánea e para a proxección cultural da comarca. Recuperar ese legado e darlle continuidade foi o motivo polo que impulsamos o novo certame literario. A decisión nace dunha convicción clara: gobernar tamén é facer xustiza coa memoria cultural dun pobo. O Batallón Literario non foi só un colectivo de escritores, senón unha verdadeira revolución creativa que situou a Costa da Morte no mapa literario, abrindo camiños á creación en lingua galega e xerando unha identidade cultural propia e recoñecida. Trátase dunha iniciativa promovida directamente desde a Alcaldía.
Existe preocupación ante o posible peche dos cines. En qué punto se atopan as negociacións?
A viabilidade dos cines non está comprometida polo alugueiro municipal, que ascende a 403 euros mensuais, senón polos elevados gastos de comunidade, que chegan aos 2.961 euros ao mes. Os recibos correspondentes á regularización do impago foron emitidos esta semana pola Xerencia da Comunidade de Propietarios do centro comercial, polo que se procederá á súa regularización e pagamento por parte do Concello, sendo necesario para iso a celebración dun pleno extraordinario. Paralelamente, permanece pendente a convocatoria dunha reunión urxente da Comunidade de Propietarios para abordar a posible bonificación ou redución da cota comunitaria aplicable aos locais destinados a cines, co obxectivo de garantir a viabilidade e continuidade da actividade a longo prazo, tendo en conta o seu interese cultural e social, así como os antecedentes de medidas similares aplicadas a outros locais do centro comercial. Así mesmo, a propiedade dos cines comunicou ao Concello a súa decisión de deixar sen efecto o peche previsto para o 20 de maio, confirmando a continuidade da actividade mentres se traballa na procura dunha solución estable.
Estamos a un ano vista das eleccións municipais, que balance fai destes tres anos de lexislatura?
O balance é o dun período de transformación sen precedentes, baseado na planificación, na xestión e na capacidade de mobilizar investimento real. Neste tempo, o Concello ten mobilizados máis de 32.120.518,39 euros en investimentos totais. Só no ámbito estritamente municipal, falamos de 8.523.928,23 euros entre obras executadas, en execución e en fase de licitación, o que supón unha intervención global en todas as parroquias e sectores clave do municipio. Estamos ante unha lexislatura de feitos e non de anuncios, na que Cee está a experimentar unha transformación profunda, equilibrada e planificada, que chega a todas as parroquias e ámbitos do municipio. Ademais, este goberno aposta polas políticas sociais e polo eido deportivo, con melloras nas súas instalaciónes especialmente no estadio municipal de San Paio de Refoxos e na piscina municipal, prestando servizos a nivel comarcal.
A aposta polo turismo é outro dos piares de acción do seu goberno. Que destacaría neste eido?
Como alcaldesa falo desde o orgullo e desde a emoción de ver como o noso concello evolucionou dun pasado no que era fundamentalmente a capital de servizos da Costa da Morte a un presente no que Cee se consolida como un destino turístico único, con alma e identidade propia. Hoxe é moito máis ca un punto de paso: é un lugar para quedar, para sentir e para vivir. Somos a primeira ventá ao mar no Camiño de Santiago a Fisterra, a auténtica porta ao fin do mundo, ese lugar onde o peregrino atopa o océano e onde comeza outra forma de mirar a vida con parada obrigada no Santuario da Virxe da Xunqueira. O noso territorio é un mosaico de experiencias únicas.
Considera que a Costa da Morte está camiñando na boa dirección en materia turística?
Como alcaldesa e vicepresidenta da CMAT creo que está camiñando nunha dirección moi positiva, cun proceso de maduración e consolidación que nos está a situar no lugar que merecemos no mapa turístico a nivel galego, nacional e internacional. Converteuse nun destino estruturado, con identidade propia, con produto definido e cun relato cada vez máis sólido.
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- Sobrevivir a flote: la historia de un okupa con permiso para vivir en un viejo barco
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- El chiringuito a 40 minutos de Santiago con un jardín secreto bajo los árboles: así es el rincón más caribeño de la ría de Arousa
- La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio
- La precampaña se sienta al pulpo en la carballeira de Santa Susana el día de la Ascensión
- Casa 2M e Medio
- La Xunta dará «ayudas directas» a promotores para construir viviendas