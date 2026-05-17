Rafael Cuíña rexeita presentarse ás próximas eleccións municipais en Lalín
Considera complicado o exercicio da política desde posturas completamente inmobilistas e uniformes
De calquer xeito, revela que lle gusta a militancia, e non significa que vaia deixar a política dentro dun ano
"Hai dous anos aproximadamente comuniqueilles aos meus compañeiros de grupo municipal a miña intención de non volver presentarme nas próximas eleccións municipais de Lalín. Foi despois dunha fonda reflexión e de compartir coa miña familia e achegados que a miña etapa na política municipal debe rematar dentro dun ano, cando así o faga este mandato". Así o anunciaba Rafael Cuiña Aparicio, líder de Compromiso por Lalín.
Ademais, e no que atinxe a posibles plans B, Cuiña clarexa que "non serei candidato á alcaldía de Lalín, nin irei en ningunha lista electoral. Iso si, só teño para o resto da miña vida palabras de agradecemento para o pobo de Lalín e a inmensa honra de ter sido o seu alcalde, orgullo que levarei ata o derradeiro día da miña vida". Ao seu xuizo, resulta sumamente complicado o exercicio da política desde posturas completamente inmobilistas e uniformes. "Porque ademais da ideoloxía e dos valores, a política tamén a condicionan os momentos, as circunstancias vitais e as propias persoas. Por iso, máis que como un sinal de incongruencia, sempre defendo calquera evolución persoal como un mecanismo de aprendizaxe, de adaptación e incluso de superación".
Pero tamén remata cun enigmático párrafo no que di que "todo isto non significa que vaia deixar a política dentro dun ano, porque sabedes que é un mundo que me gusta e porque, modestamente, penso que aínda podo axudar. Onde toque, cando toque e co convencemento de que o futuro dirá, mais será sempre tendo presente de onde veño, para que sexa lexítimo onde vou".
Praza complicada
Do mesmo xeito, pensa que Lalín non é unha praza fácil para desenvolver políticas de consenso por riba de intereses partidarios, "como levo intentado dende o primeiro día e, como sabedes, aínda máis no presente mandato. A polarización que se ve na política española sen dúbida trasládase tamén ao noso Concello", no que observa que algúns non entenden que sumar é o que demanda unha sociedade cansa de tanto enfrontamento e de tanta mediocridade televisada.
Aproveitou tamén as redes para dar "grazas de corazón a todas e todos os que me apoiaron, o meu respecto aos que non me entenderon e desculpas sinceras polos erros que sen dúbida tiven. A pesar deles, teño o convencemento de que esta etapa política resultou útil para contribuír a Lalín sexa mellor", incluíndo a todos os edís que formaron o goberno de coalición, entre os que deixou amizades, "e tamén aos que estiveron comigo na oposición. Só teño inmensa gratitude este mandato para Teresa, Iria e Miguel, me me demostraron lealdade e comprensión na liña que marquei, e tamén quero agradecer o traballo de Teresa Varela, que finalmente decidiu coller outro vieiro no seu labor de oposición, e que ten todo o meu respecto e afecto persoal".
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- La festividad de Santa Rita en Santiago estrena procesión y un coro estadounidense
- Los cruceristas del ‘Ambition’ llegan a Santiago tras el control sanitario en A Coruña: “Nos sentimos señalados, como apestados”
- El chiringuito a 40 minutos de Santiago con un jardín secreto bajo los árboles: así es el rincón más caribeño de la ría de Arousa
- Sobrevivir a flote: la historia de un okupa con permiso para vivir en un viejo barco
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- La Federación Galega de Ciclismo irá a concurso de acreedores