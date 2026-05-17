Festa do Salmón de altura en A Estrada: Fernando Romay como pregonero y miles de asistentes

A Estrada celebró una Festa do Salmón muy concurrida este domingo, con miles de asistentes y unas 6.000 raciones servidas en la Praza da Constitución. El pregonero fue el exbaloncestista Fernando Romay Pereiro, que combinó humor y reconocimiento al trabajo de los restauradores locales, destacando el esfuerzo que supone convertir el salmón en un plato de referencia en presencia del regidor, Gonzalo Louzao, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Insignias de oro

Durante el acto institucional se entregaron varios Salmóns de Ouro. Romay recibió la distinción de manos del conselleiro Román Rodríguez y del alcalde Gonzalo Louzao, en una escena marcada por el humor debido a la altura del exdeportista. También fue homenajeada la exalcaldesa Elvira Fernández Díaz, cuya hija leyó un emotivo mensaje en el que recordó su llegada al municipio y afirmó: “As miñas raíces nunca se poderán arrincar da Estrada”.

El regidor de Lalín, José Crespo, segundo por la izquierda, con el alcalde Louzao y Fernando Romay / Concello

Asimismo, los reconocimientos continuaron con sendas insignias los premiados en los galardones Mestre Mateo: el actor y músico Darío Loureiro Carbia, que bromeó sobre “pescar” su primer salmón de oro, y la creadora audiovisual Ariadna Silva Fernández, que defendió la conservación del río Ulla y evocó sus inicios escolares en el audiovisual en eñlcolegio Pérez Viondi y el IES García Barros.

Formación con la Agasp

Por último, el director xeral de Emercias, Santiago Villanueva, recogió el premio otorgado a la Academia Galega de Seguridade Pública, por la labor formativa y arraigo de la Agasp en A Estrada.

Autoridades y homenajeados en la Festa do Salmón da Estrada / Concello

Ya durante su intervención, el alcalde destacó el crecimiento de la fiesta, la implicación de la hostelería y el valor simbólico del salmón y del río Ulla, aunque reconoció la preocupación por el mal momento que atraviesa la pesca del salmón, pero subrayando la Sociedade Deportiva Río Ulla como "a primeira defensora do río". También hubo referencia a la coincidencia con el Día das Letras Galegas, y actuó la Coral Polifónica Estradense. La celebración continuó con la degustación popular, amenizada por la Big Band Carlos Barruso y con la participación de 18 establecimientos hosteleros. Cerró verbena la orquesta París de Noia en la Praza de Galicia

Artesanía de Galicia

Destacar, asimismo, la presencia de la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, y de trece obradoiros inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia y especializados en marroquinería, bisutería, en instrumentos musicales, téxtil y en muñecas. En concreto, se trata de los talleres Mar.e.arte (Lalín), Mica (Bertamiráns), Joiasos (Ames), Noga Arts Joyería Artesanal (Santiago de Compostela), Sanín Percusión Tradicional (Santiago de Compostela), Ana Aguín Design (Portonovo), Jerolas (Curtis), Alumearte (Marín), Montse Betanzos (O Grove), Casperlota Atelier (Paderne), Chueco (A Coruña), Artesanía El Colibrí (O Rosal) y Adanegra Téxtil (A Guarda).