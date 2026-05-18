El 95% de las aguas de baño de Barbanza y Costa da Morte son "excelentes"

Galicia alcanza este año un récord histórico con 506 zonas marítimas y continentales declaradas como aguas de baño, de las cuales 145 se encuentran en Barbanza, Costa da Morte y la comarca de Compostela. En estas tres áreas más del 95% goza de la calificación de “excelente”, según el último informe del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Dirección Xeral de Saúde Pública, y solo en cinco playas está prohibido el baño.

Barbanza acoge el mayor número de playas aptas para el baño, con un total de 89, encabezando el ranking el municipio de Muros, con 21, seguido de O Porto do Son (18), Ribeira (17), Carnota (11), Boiro (10), A Pobra (6), Rianxo (3), Noia (2) y Outes (1). Sus aguas están calificadas como "excelentes", excepto las de los arenales de Peralto, en Boiro, y O Cabo, en Muros, cuya calificación es "buena".

En Costa da Morte, hay 44 zonas registradas. Camariñas, con 8 playas, encabeza la lista, seguida de Muxía (6), Carballo, Laxe y Ponteceso, con 5 cada uno. Fisterra cuenta con 4, Cee, Corcubión, A Laracha y Malpica, con dos cada uno, y Cabana, Dumbría y Mazaricos, con una en cada municipio.

Solo tres playas no alcanzan la calificación de "excelente": Quenxe y Santa Isabel, en Corcubión, y Arnela, en Ponteceso, cuyas aguas han sido calificadas como "buenas".

Por su parte, la comarca compostelana acoge cinco playas fluviales, y solo la de Tapia (Ames) en el río Tambre obtiene la calificación "excelente". Las aguas de A Tarroeira (derecha e izquierda), en el río Tambre a su paso por O Pino, están catalogadas como "buenas", mientras que la de Seira, en Rois, obtuvo la calificación de "suficiente", y la de Chaián, en Trazo, suspende con un "insuficiente".

La playa ceense de Lires se encuentra en fase de evaluación. / Cedida

Además, dos playas, la de Lires (Cee) y A Ribeiriña (A Pobra do Caramiñal) figuran en el registro de aguas de baño en evaluación.

A ellas hay que sumar cinco sobre las que permanece vigente la "prohibición permanente de baño". Se trata de la playa fluvial de Niñáns, en el río Tambre, a su paso por Brión; y las marítimas de Camelle (Camariñas), A Concha (Cee), A Virxe do Camiño (Muros), y Testal-Taramancos (Noia).

Respecto al arenal de A Concha, la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, asegura que el Concello está "preparando el expediente para que pueda ser incluida en el control de baños, dado que ya se ejecutaron obras importantes de saneamiento, por un importe de más de 8 millones de euros".

En cuanto a Lires, la regidora ceense señala que para poder volver a ser considerada como apta para el baño "deben pasar dos años con resultados positivos".

Más calidad que en España y en la UE

Desde la Consellería de Sanidade destacan que "Galicia mantiene un porcentaje mayor de aguas marítimas y continentales de calidad excelente que el conjunto de España y de la Unión Europea". Según los últimos datos publicados, el 97,7% de las aguas de las zonas de baño gallegas cuentan con "calidad excelente o buena".

La Xunta incrementó este año cerca de un 15% la inversión destinada a la recogida de muestras de aguas de baño, alcanzando los 205.781 euros. La previsión es que el Laboratorio de Salud Pública de Galicia analice 5.000 muestras.

Evitar riesgos para la salud

Desde la Xunta destacan que la vigilancia realizada por los técnicos de la Dirección General de Salud Pública «es de gran importancia dado que el uso recreativo de las aguas de baño puede suponer peligros y riesgos para la salud».

Así, la contaminación bacteriana puede provocar gastroenteritis o enfermedades respiratorias a las personas que se bañen en aguas contaminadas. Aunque rara vez son afecciones graves, el número de personas expuestas es elevado.