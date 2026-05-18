Ames blinda por casi 390.000 euros la recogida de animales abandonados y el control de colonias felinas

El Concello de Ames destinará 387.200 euros a costear el nuevo servicio de recogida de animales domésticos abandonados, lacería y gestión de colonias felinas. La Xunta de Goberno Local aprobó el viernes la contratación de la empresa Centro galego de adopción e rescate de animais SL, con sede en Oza-Cesuras. La firma, la única que se presentó al proceso, asumirá un servicio que hasta ahora se prestaba con medios municipales, Protección Civil y la colaboración del Refuxio de Cambados.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta alcanzar un máximo de cuatro años, incluido el período inicial. La adjudicación supone, según el Concello, un cambio de orientación en la prestación del servicio y permitirá disponer de atención ininterrumpida las 24 horas del día, incluidos sábados, domingos y festivos.

El concejal de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, recuerda que desde que en 2023 se aprobó la Ley de Bienestar Animal era necesario contar con un servicio que se encargase de la recogida de animales domésticos abandonados y lacería y que asumiese la gestión de las colonias felinas.

Campañas contra el maltrato animal en colegios e institutos

El nuevo contrato incluye una partida de 9.000 euros para campañas informativas y de concienciación social. Estas acciones estarán orientadas a educar, sensibilizar y concienciar a los vecinos contra el abandono y el maltrato animal, con especial presencia en los colegios e institutos de Ames.

La empresa adjudicataria deberá disponer, además, de un teléfono operativo las 24 horas para recibir avisos relacionados con los servicios incluidos en el contrato.

Gestión de las colonias felinas

Uno de los principales cambios afecta a la gestión de las colonias felinas, que hasta ahora se realizaba con la colaboración del Concello, el Refuxio de animais de Cambados y personas voluntarias. Con el nuevo modelo, será la empresa adjudicataria la encargada de gestionar estas comunidades de gatos mediante un plan que se implantará de forma progresiva en los próximos años en zonas urbanas, periurbanas, residenciales y rurales.

Desde 2021, el departamento municipal de Medio Ambiente aplica en Ames el programa CER, de captura, esterilización y retorno, para el control de las colonias felinas de Bertamiráns y Milladoiro. Este plan, desarrollado hasta ahora en colaboración con el Refuxio de Cambados, incluye también la desparasitación y la marcaje con microchip de los animales.

Ames cuenta con seis colonias felinas

En Bertamiráns existen actualmente cinco colonias felinas: en Castrigo, en O Rueiro, en el entorno de la Casa da Cultura y otras dos en la rúa Rosaleda. Todas están organizadas a través de un registro y cuentan con personas voluntarias encargadas de la alimentación, el cuidado y la vigilancia de los animales. En Milladoiro hay otra colonia felina, también gestionada por voluntariado.