El BNG exige la mejora de las instalaciones y servicios de los centros educativos de Ames

El BNG de Ames exige en la Comisión de Educación la mejora de las instalaciones y servicios de los centros educativos del municipio. La diputada nacionalista Saleta Chao indicó que las problemáticas se centran en los cinco centros educativos del Concello: la Escuela de Educación Infantil de O Milladoiro, el CEIP de Ventín, el CEIP da Maía, la unitaria de A Igrexa y el CEIP de Barouta.

Entre las principales deficiencias, la diputada destacó “filtracións e humidades persistentes, cubertas en mal estado, falta de accesibilidade, riscos en caso de evacuación, e mesmo danos nas portas dos baños que afectan á privacidade do alumnado”.

Además, criticó que la Consellería de Educación “non complete actuacións iniciadas, como a substitución da cuberta do Milladoiro, ou ignore demandas que se levan facendo dende 2019 no colexio da Maía”. Así mismo, rechazó que el secretario general técnico de la Consellería pusiese en cuestión la legitimidad de su labor de fiscalización: "Vimos porque as comunidades educativas nos trasladan unha realidade. O noso traballo é controlar e preguntar que está a facer a Xunta”.

Coordinación entre Xunta y Concello

Por otro lado, Chao instó a Vicepresidencia y Consellería de Educación a diagnosticar y ejecutar "con urxencia" las reparaciones necesarias, y pidió "coordinación real entre a Xunta e o concello de Ames" para evitar que las competencias se crucen y se dilaten las soluciones: "Non é mantemento cambiar unha cuberta que filtra en todo o centro; é unha actuación estrutural. E desa é responsable a Administración educativa".

La portavoz del BNG amesano, Escarlata Pampín, puso en relevancia la publicación de las deficiencias existentes al considerar que "é fundamental situar a educación e as condicións dos centros escolares no centro da axenda política". Incidió, además, en que "a comunidade educativa merece instalacións dignas e seguras", y reclamó a las administraciones competentes "unha resposta á altura das demandas históricas dos centros do municipio".