Boqueixón abre el plazo para pedir ayudas de 400 euros por nacimiento, acogida o adopción de niños

El Concello de Boqueixón abre el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas a las familias para sufragar parcialmente los costes derivados del nacimiento, acogimiento o adopción de niños y niñas empadronados en el municipio. Unas subvenciones que ascienden a 400 euros por familia.

El Ejecutivo local destina a esta iniciativa un total de 8.000 euros, “ampliables se fose preciso”, apunta el alcalde Ovidio Rodeiro, quien explica que “deste xeito queremos axudar non so ás familias cos gastos da crianza senón tamén apoiar ao noso comercio local, xa que o gasto terá que facerse integramente en empresas radicadas en Boqueixón”.

Cartel informativo del programa de ayudas a la natalidad. / Cedida

El dinero de la ayuda puede gastarse en productos para el niño o niña: pañales, lácteos y alimentos infantiles, ropa, calzado, ajuar, productos de higiene infantil, medicamentos o cualquier otro tipo de productos recetados por el facultativo de pediatría.

500 euros para los menores con 33% de discapacidad o superior

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia no competitiva e independientemente de la renta familiar: 400 euros para todos los niños y niñas nacidos, acogidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Una aportación que será de 500 euros en el caso de acreditar una discapacidad del menor del 33% o superior.

¿Cómo se pueden pedir?

Para solicitar las subvenciones es preciso que la familia esté empadronada en Boqueixón (incluido el menor recién nacido) en el momento de presentar la solicitud y comprometerse a seguir empadronada un mínimo de 3 años. Asimismo, será necesario no tener pendiente de justificar subvenciones otorgadas por el Concello ni estar en ninguno de los supuestos de prohibición para la percepción de subvenciones que establece la Ley.

Los interesados podrán presentar las solicitudes por vía electrónica a través del formulario disponible en la sede electrónica municipal: https://sede.boqueixon.com. También se puede hacer de forma presencial en el Registro General del Concello de Boqueixón.

Dos plazos de presentación

El Ejecutivo boqueixonés establece dos plazos de presentación de solicitudes. Por un lado, para los niños o niñas nacidos, acogidos o adoptados entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026, el plazo será de 15 días naturales (contados a partir del 14 de mayo). En cambio, para las crianzas nacidas, acogidas o adoptadas entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre, el plazo de solicitud será de 15 días naturales a partir del día siguiente al nacimiento, acogida o adopción.