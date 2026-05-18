Seis cascadas espectaculares a 1 hora de Santiago que puedes ver casi sin bajarte del coche esta primavera

La primavera es una de las mejores épocas para disfrutar de la multitud de tesoros naturales que se esconden en Galicia. Especialmente de sus cascadas, que se pueden visitar con un clima más agradable, pero aún no lo suficientemente seco como para reducir la espectacularidad de su caudal.

En las inmediaciones de Santiago, hay numerosas sendas para desconectar recorriendo los rincones más verdes de la autonomía, aunque no todos son adecuados para cualquiera que no tenga buena forma física o que cuente con alguna dificultad para desplazarse. Un problema que exploradoras como @uxiaviaxeiragarcia han querido solucionar seleccionando algunas de las cascadas más accesibles que, a aproximadamente una hora de Compostela, se pueden ir a ver sin casi sacar un pie fuera del coche.

1. Fervenza de Cadarnoxo (Boiro)

Apenas media hora de viaje es lo que separa Santiago de una de las cascadas más altas de Galicia. Se trata de un salto de agua de más de 30 metros, situada en un hermoso rincón natural de la aldea de Cadarnoxo, en la parroquia de Cures.

Para llegar a esta cascada coruñesa no hay que desplazarse mucho, ya que la ruta es breve y no está muy lejos de la carretera. Casi no hace falta más que el ruido del Rego da Graña cayendo desde las alturas para guiarse hasta el enclave, alrededor del que se pueden observar animales como los caballos salvajes.

2. Fervenza de Santa Leocadia (Mazaricos)

En el concello de Mazaricos, a poco más de 40 minutos de Compostela, se abre otra cascada a la que es fácil llegar en coche. No es tan impactante como la de Boiro, pero sí tiene un encanto que no conviene subestimar.

Hablamos de la Fervenza de Santa Leocadia, originada por el paso del río Nosiño entre las rocas. Se puede aparcar en la devesa de Chacín, junto a la ermita de Santa Leocadia, y caminar solo unos minutos hasta este rincón oculto entre los árboles, que cuenta además con su propia leyenda.

Y es que dicen los locales que unos ladrones intentaron robar la campana de la capilla, pero que, mientras cargaban con ella por el río, resbalaron y tuvieron que soltarla. La fuerza con la que cayó la campana habría creado el boquete por el que discurre esta encantadora fervenza que, como indica @uxiaviaxeiragarcia, se puede visitar incluso con "dificultades físicas o falta de tiempo".

3. Fervenza de Ézaro (Dumbría)

La de Ézaro es una de las mejores cascadas que se pueden descubrir cerca de Santiago. Se encuentra a aproximadamente una hora de distancia en coche, un viaje que se recorre con gusto si se tiene en mente el premio que aguarda al final de la ruta.

La cascada de Ézaro, en Dumbría. / Turismo de Galicia

Se trata de la única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar y uno de los destinos naturales más recomendados de Galicia. La caída del agua, de 30 metros, es tan espectacular como el entorno, que cuenta con pasarelas para recorrer el paraje y con una iluminación especial en las noches de verano.

4. Fervenza de As Brañas (Toques)

La cascada de As Brañas, a una hora de Santiago / Turismo de Galicia

Aclamada en ocasiones como la cascada más bonita del interior de la comunidad gallega, la de As Brañas es uno de los caudales del listado que se precipita desde mayor altura. En total, unos 40 metros que rompen en el río Furelos y que se vuelven especialmente impactantes durante los días de lluvia.

Es posible aparcar muy cerca de ella o alcanzarla después de una ruta de senderismo como la de la zona (PR-G166), que recorre puntos como Buxán, Prados o Eirixe. En las inmediaciones del salto de agua, es recomendable visitar lo que queda de un antiguo molino y hacer una escapada a la Iglesia de Sato Antoniño de Toques.

5. Fervenza do Coto (As Somozas)

La Fervenza do Coto es, probablemente, una de las cascadas gallegas a las que se llega más fácilmente. El coche puede dejarse prácticamente en su base, en la que solo queda bajar, alzar la vista y tratar de recuperar el aliento ante sus 15 metros de altura.

Y es que es justo durante la primavera cuando puede verse en su mayor esplendor, con un caudal alimentado por la lluvia que discurre entre robles y abedules. Los visitantes acuden tanto a ver el salto de agua como a improvisar un pícnic en el área habilitada para ello, en la que es posible disfrutar de una comida rodeada de naturaleza y con el rugir de la fervenza de fondo.

6. Fervenza de Castriz (Santa Comba)

La última cascada cerca de Santiago que no requiere grandes caminatas es la Fervenza de Castriz. Está ubicada a menos de 40 minutos de Compostela y formada por el río Mira, un afluente del Xallas que forma un delicado entramado de saltos de unos 8 metros de altura.

Fervenza de Castriz, en Santa Comba. / Turismo de Galicia

La zona cuenta con pasarelas de madera para caminar justo al lado del caudal y también con una zona con parrillas y bancos para descansar o gozar del paisaje. Si uno se acerca de visita, conviene explorar también la media decena de molinos que rodean la cascada y que dan fe del pasado que esconde el enclave.