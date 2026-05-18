Primicia en Teo: Mondra actuará en el concello a finales del mes de junio

Fue el gran cabeza de cartel de las festas da Ascensión de Santiago, con un concierto que llenó la Quintana de principio a fin. Mondra, que puso a bailar a Compostela en el día grande de sus fiestas más picheleiras, actuará en Teo el próximo mes de junio.

El propio Concello de Teo ha dado a conocer esta "primicia" a través de sus redes sociales. El cantante teense, que reside en la capital gallega, actuará el sábado 27 de junio en la explanada de la Casa Común de Oza a partir de las 22.00 horas.

Según ha informado el concello gallego, el concierto se enmarca dentro de la programación del Día Internacional del Orgullo LGBTI.

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"Anotade a data no calendario, queremos vervos a todos alí e desfrutar todos xuntos da música deste rapaz, que chegará moi lonxe porque ten un talento indiscutible!", han finalizado.