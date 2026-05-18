Primicia en Teo: Mondra actuará en el concello a finales del mes de junio
El cantante teense actuará en la explanada de la Casa Común de Oza el próximo 27 de junio dentro de la programación del Orgullo LGBTI
Fue el gran cabeza de cartel de las festas da Ascensión de Santiago, con un concierto que llenó la Quintana de principio a fin. Mondra, que puso a bailar a Compostela en el día grande de sus fiestas más picheleiras, actuará en Teo el próximo mes de junio.
El propio Concello de Teo ha dado a conocer esta "primicia" a través de sus redes sociales. El cantante teense, que reside en la capital gallega, actuará el sábado 27 de junio en la explanada de la Casa Común de Oza a partir de las 22.00 horas.
Según ha informado el concello gallego, el concierto se enmarca dentro de la programación del Día Internacional del Orgullo LGBTI.
"Anotade a data no calendario, queremos vervos a todos alí e desfrutar todos xuntos da música deste rapaz, que chegará moi lonxe porque ten un talento indiscutible!", han finalizado.
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