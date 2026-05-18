SANIDADE
Doce millóns de euros para reformar e ampliar o centro de saúde de Carballo
Disporá de 25 postos de diálise para tratar pacientes de cinco concellos
O Consello da Xunta autorizou a aceptación dos terreos que cede o Concello de Carballo ao Servizo Galego de Saúde para transformar o actual centro de atención primaria do municipio en Centro Integral de Saúde (CIS) de Bergantiños.
A reforma e ampliación que acometerá o Goberno galego suporá un investimento estimado en 12 millóns de euros.
O centro disporá de 25 postos de diálise, o cal permitirá que cada ano entre 35 e 40 pacientes reciban tratamento sen necesidade de desprazarse á Coruña. Concretamente, disporase de 21 postos de hemodiálise para pacientes crónicos; 2 para pacientes agudos; e 2 postos de illamento. Desta forma, pacientes dos concellos de Carballo, de Coristanco, de Malpica, da Laracha e de Cerceda deixarán de ser derivados para este tipo de tratamentos á cidade da Coruña.
Área integral da muller
A construción do Centro Integral de Saúde de Bergantiños enmárcase na fase 1 do Plan de Infraestruturas sanitarias da Xunta e suporá tamén a creación dunha área integral da muller, na que haberá, como novidade, unha consulta de obstetricia e rehabilitación de solo pelviano.
A área de rehabilitación duplicará o espazo destinado para o ximnasio de fisioterapia, disporase de 3 novas cabinas de tratamento e a consulta de reumatoloxía contará cun espazo propio no novo centro.
Máis consultas de medicina e enfermería
O CIS de Bergantiños pasará das 14 consultas de medicina de familia actuais a 18; e incrementará de 11 a 14 as consultas de enfermería. Tamén se aumentará o espazo para urxencias cunha nova sala. Estas ampliacións liberarán os espazos do Punto de Atención Continuada, que tamén poderá contar cunha nova consulta de medicina e unha área de recepción propia e independente da do centro de saúde.
Entre outras melloras, na área de saúde mental incluirase unha nova consulta de psiquiatría e outra de docencia; na de oftalmoloxía habilitarase un gabinete de exploración; e crearase unha área de docencia multiprofesional das especialidades de familia e comunitaria, cunha aula de formación, dúas consultas de docencia médica e dúas de docencia de enfermería.
O novo centro aumentará, ademais, a área de especialistas cunha consulta de enfermería e outra de cirurxía.
O centro disporá de 1.800 m2 máis
A reforma prevista suporá que o centro medre en máis de 1.800 m2, grazas á cesión dos terreos municipais dunha superficie total de 3.870 m2.
Tras a aceptación dos terreos por parte do Consello da Xunta, formalizarase a cesión en escritura pública. O Servizo Galego de Saúde ten previsto licitar a continuación a redacción do proxecto básico e de execución e dirección de execución da obra co obxectivo de licitar as obras do CIS de Bergantiños en 2027.
