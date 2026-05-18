'O DEZASETE'
A Fundación Eduardo Pondal distinguiu a cinco novos Bos e Xenerosos
Amancio Prada, Mabel Rivera, o Coro Cántigas da Terra, Alexandre Nerium e María José Alonso foron os elixidos este ano
A aldea do Couto (Ponteceso) acolleu, como ocorre cada ano o 17 de maio, a entrega dos Premios Bos e Xenerosos que outorga a Fundación Eduardo Pondal (FEP) no marco da celebración O Dezasete.
Os distinguidos este ano foron o cantautor Amancio Prada, a actriz Mabel Rivera, o Coro Cántigas da Terra, o poeta e guía do Museo da Pesca de Fisterra Alexandre Nerium e a investigadora María José Alonso, aos que recoñeceron a súa traxectoria e achega á lingua, á cultura e á sociedade galega.
A celebración comezou cun pasarrúas protagonizado pola Escola de Música Tradicional de Outes. Os asistentes participaron despois nunha misa en galego na igrexa parroquial e, de seguido, na tradicional ofrenda floral e interpretación do Himno de Galicia diante do monolito de Eduardo Pondal.
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