La instalación de dos nuevas pasarelas en la senda Milladoiro-Intermodal obligará a cortar este martes el enlace de la AG-56 con la SC-20 y la AP-9

Las obras de la senda peatonal y ciclista entre Milladoiro y la estación Intermodal de Santiago avanzan con la colocación de dos nuevas pasarelas de madera en el entorno de la SC-20. La operación obligará a cortar este martes, 19 de mayo, varios ramales del enlace que conecta la autovía AG-56 con la SC-20 y con la AP-9 en sentido Santiago.

La actuación dará continuidad a los trabajos ejecutados el pasado mes de marzo, cuando se instaló la primera pasarela de este tramo, situada en el punto kilométrico 1+390. En aquella ocasión, los cortes de tráfico afectaron al acceso a Santiago desde la autovía de Brión y la autopista y provocaron desvíos hacia el entorno de Milladoiro, con retenciones en la rúa de Abaixo, la avenida do Muíño Vello y en otros viales de la localidad.

Ahora, la Xunta llevará a cabo la colocación de otros dos vanos en el punto kilométrico 1+500 de la nueva senda. Las tres pasarelas son idénticas: están realizadas en madera de pino silvestre con tratamiento de protección, tienen 32 metros de longitud, un ancho total de 4,6 metros, un ancho útil de paso de 4 metros y un peso de 22 toneladas cada una.

Según la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, las pasarelas llegan ya montadas a la zona de obra y se izarán con dos grúas, con el objetivo de dejarlas colocadas en una sola jornada. La previsión inicial es que las restricciones se limiten al martes, en horario diurno, entre las 9.00 y las 20.00 horas.

La Xunta explica que el corte es necesario para ocupar la zona de trabajo y garantizar las condiciones de seguridad durante la instalación de las estructuras. También señala que se actuará de forma similar a la colocación de la primera pasarela, al considerar que entonces no se produjeron incidencias significativas durante la operación.

¿Qué ramales se cortan?

Los ramales que permanecerán cerrados durante ese período serán el ramal 72, de salida de la AG-56 e incorporación a la SC-20 en sentido Santiago, entre los puntos kilométricos 72+000 y 72+400; el ramal 70, de incorporación a la AG-56 desde la SC-20 en sentido Santiago, entre los kilómetros 70+000 y 70+400; y el ramal 71, también de incorporación a la AG-56 desde la SC-20 en sentido Santiago, entre los kilómetros 71+000 y 71+900.

Durante las restricciones se habilitarán itinerarios alternativos para facilitar la movilidad. El tráfico procedente de la AG-56 hacia Santiago por la SC-20 deberá incorporarse a la SC-20 en sentido Milladoiro por el ramal 73 y realizar el cambio de sentido en la glorieta de Milladoiro.

Por su parte, los vehículos que circulen por la SC-20 en sentido Santiago y quieran incorporarse a la AG-56 o a la AP-9 deberán continuar por la SC-20 hasta la glorieta de enlace con el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, donde podrán cambiar de sentido para incorporarse posteriormente a la AG-56 o a la AP-9 desde la SC-20 en sentido Milladoiro, a través del ramal 74.

La colocación de estas pasarelas forma parte de la ejecución de la senda peatonal y ciclista Milladoiro-Intermodal, una infraestructura llamada a mejorar la conexión entre la mayor localidad de Ames y Santiago mediante un itinerario seguro para peatones y ciclistas.