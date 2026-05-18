A Estrada despidió a Ramón José Estévez Cabanas, cofundador de la empresa GalChimia y exdecano de Química de la USC

El mundo universitario e investigador de Galicia está de luto por la muerte el viernes de Ramón José Estévez Cabanas, destacado químico de la Universidade de Santiago (USC), exdecano, científico y uno de los fundadores de la empresa Galchimia.

Nacido en A Estrada en 1953, estudió Química en la USC, donde se graduó en 1975. Cuatro años después se doctoró e inició una brillante carrera académica con varias estancias postdoctorales en Oxford, en el grupo del profesor George W. J. Fleet. Desde 2003 es catedrático de la especialidad.

Durante su extensa trayectoria, fue decano de la Facultad de Ciencias del Campus de Lugo, director del Departamento de Química Orgánica y decano de la Facultad de Química de Santiago. Además, estuvo siempre muy vinculado a la gestión. También fue vicepresidente y presidente del Grupo de Hidratos de Carbono de la Real Sociedad Española de Química.

Junto a su hermano Juan Carlos fue investigador principal del grupo Química de Carbohidratos: Nuevas Aplicaciones en Química Biológica y Ciencia de Materiales en la USC, que centra su labor en el desarrollo de síntesis sencillas y eficientes de compuestos carbocíclicos y heterocícliclos altamente funcionalizados partiendo de productos comerciales, así como las aplicaciones de estos compuestos de alto valor.

Estévez Cabanas, jubilado dese hace hace unos años y padre de dos hijas, tenía 73 años. Este domingo fue enterrado en su concello natal de A Estrada.

Facultad de Química de la USC, en el Campus Sur / Antonio Hernández

Impulsor del emprendimiento

Quienes lo conocieron y compartieron trabajo con él destacan "su rigor constante, su calidad humana y esa capacidad única para entender que la ciencia de excelencia solo tiene sentido si se transforma en un impacto real y positivo para la sociedad".

Así lo expresaban en las redes sus compañeros de GalChimia, la empresa con sede en Touro referente en biomedicina y biofarmacia que Ramón José Estévez Cabanas contribuyó a fundar, junto a otras spin off salidas de la USC omo AMSlab y ChemoSapiens, o Green Solutions, surgida de la UVigo.

"Ramón fue un socio que aportó cordura, rigor y una pasión por la química insustituible a este proyecto. Su espíritu innovador y su búsqueda constante de la perfección científica son parte de los valores de nuestra empresa", destacan en GalChimia.