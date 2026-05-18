CELEBRACIÓN
O Encaixe no Camiño volverá converter Camariñas nun escaparate da historia, a tradición e o turismo
A nova directiva da Asociación de Empresarios dará continuidade ao traballo dos últimos anos
A nova directiva da Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas, presidida por Bernardino Martínez, tomou oficialmente posesión dos seus cargos, iniciando unha nova etapa marcada pola continuidade do traballo realizado durante os últimos anos pola entidade.
Dende a asociación destacan o seu compromiso de seguir impulsando as actividades, iniciativas e proxectos que se veñen desenvolvendo en favor do comercio, da hostalaría, do turismo e do tecido empresarial do municipio, mantendo a colaboración coas distintas entidades e administracións para continuar dinamizando Camariñas ao longo de todo o ano.
A directiva quixo tamén lembrar que o Centro de Interpretación do Faro Vilán permanece aberto ao público en horario de 10.00 a 14.00 horas e de 15.00 a 18.00 horas, de mércores a domingo, mantendo este horario provisional ata a chegada da tempada de verán.
Así mesmo, a Asociación de Empresarios e Promoción Turística informa de que un ano máis levarase a cabo a organización do evento O Encaixe no Camiño, que celebrará unha nova edición os días 24, 25 e 26 de xullo.
A actividade volverá converter Camariñas nun punto de encontro arredor da tradición, a cultura e a promoción turística da comarca. Xa está aberto o prazo de inscrición para todas aquelas persoas interesadas en participar nesta nova edición.
"A asociación afronta esta nova etapa con ilusión, responsabilidade e coa vontade de seguir traballando polo desenvolvemento económico e social de Camariñas", afirman.
- Muere un joven de A Pobra tras caer su coche por un terraplén y chocar contra un árbol en Boiro
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Crónica social compostelana | Graduación de 24 nuevos chefs del Centro de Hostalería de Galicia
- Una fuga de gas en un edificio de la rúa de San Pedro obliga a desalojar tres viviendas en Santiago
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- Aviso a los conductores que circulen por Santiago: cortes de tráfico en el túnel del Hórreo y en cuatro calles
- La festividad de Santa Rita en Santiago estrena procesión y un coro estadounidense
- El cartel que ha dado la vuelta a Santiago en plena época de exámenes: 'Queridos vecinos universitarios...