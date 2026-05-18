El Concello de O Pino firma un convenio con Inserta Empleo para fomentar el trabajo de las personas con discpacidad

El Concello de O Pino apuesta por la inclusión laboral de las personas con discapacidad con la colaboración de Inserta Empleo, de la Fundación ONCE. El alcalde, Manuel Taboada, y Mar Medeiros, directora de Mercadotecnia Social y Convenios de la Fundación ONCE y directora del Área de Empresas, Alianzas y RSC-D de la entidad, firmaron un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad del municipio.

Este acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inclusión en el mercado laboral, con el objetivo de facilitar su acceso a un empleo de calidad.

Manuel Taboada destacó que este convenio “permitirá avanzar hacia un municipio más inclusivo, accesible y comprometido con la igualdad de oportunidades y con la integración laboral de las personas con discapacidad”.

La localización: punto clave

Por su parte, Mar Medeiros destacó que se trata de una alianza especialmente relevante por su impacto en la inclusión laboral y social, y subrayó su potencial de difusión gracias a la localización estratégica del municipio, punto de partida de la última etapa del Camino de Santiago. “Este convenio permitirá que O Pino sea no solo la puerta del Camino de Santiago, sino también la puerta de la inclusión”.

El convenio prevé desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, asociaciones, tejido empresarial, centros educativos y AMPAs, fomentando experiencias inmersivas que permitan visibilizar las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día.

Colaboración con el tejido asociativo

Este acuerdo incluye, además, la colaboración con el tejido asociativo de O Pino para que la prestación de servicios a personas con discapacidad se canalice a través de las diferentes asociaciones que las representan.

Otro de los ámbitos en los que se trabajará será la accesibilidad en el Camino de Santiago a su paso por el municipio, mediante actuaciones relacionadas con la señalización específica y la mejora de la información para personas con discapacidad.