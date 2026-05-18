La Festa das Carrozas do San Cidre en Oural ya es de Interese Turístico y encumbró a Os Cheas
Segundos fueron los integrantes del carromato Os Cuchioandas, y terceros los de Sin Lei quero
Conselleiro de Educación y alcalde de Boqueixón aplaudieron a los vecinos por conservar la celebración
No cabía ni un alfiler en el campo de la fiesta de Oural (Boqueixón) para acoger a los asistentes a la 52ª edición de la Festa das Carrozas do San Cidre, marcada por su declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia. El conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, Román Rodríguez, destacó que se trata de una cita "excepcional” y animó a los vecinos a sentirse orgullosos de este reconocimiento. En cuanto a los premios, el primero se lo llevó el carromato de Os Cheas, que evocaron un patio de recreo.
Otros dos galardones
Segundos fueron Os Cuchipandas, que recrearon un antiguo batán, y terceros Sin Lei quero, con malladora incorporada. En el acto, Rodríguez estuvo acompañado por el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro; el presidente de la Asociación das Carrozas do San Cidre, Alejandro Pena; el presidente de la Comisión de Festas, Antonio González; la actriz y presentadora María Mera, pregonera de la fiesta; y Javier do Nervioso.
Las autoridades pusieron en valor la ingente labor en común para preparar el evento y el esfuerzo vecinal por conservar el patrimonio cultural y etnográfico de la parroquia, especialmente a través del libro editado por la asociación y del trabajo del alumnado del CRA Boqueixón Vedra. Rodeiro subrayó además que pocas parroquias gallegas pueden presumir de recoger más de medio siglo de historia viva en una publicación de este nivel, recordando que fueron los vecinos "os que, coa súa unión, conseguiron afianzar esta festa".
Trabajo colectivo
Al hilo, Román Rodríguez recordaba que "detrás de cada carroza hai moito traballo colectivo, moita convivencia e iso é algo que falta nos nosos días: algo que nos una e nos dea unha visión común. Sodes un exemplo de colaboración, convivencia e de ser festeiros. Iso é a cultura de Galicia". La jornada contó además con la tradicional pareja de bueyes, charangas, bandas de gaitas y degustaciones gastronómicas en las carrozas, además de food trucks y la actuación final de la orquesta La Ocaband.
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