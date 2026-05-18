PLAN DE DINAMIZACIÓN
A praza de abastos de Carballo xa non só vende: tamén ensina, coida e reúne
Os vindeiros meses traerán degustacións, campañas preventivas, agasallos e experiencias gastronómicas
A praza de abastos de Carballo xa é moito máis que un espazo no que se vende carne, peixe, verduras e pan. Os praceiros e o Concello, a través dun ambicioso plan de dinamización, transformaron o mercado nun centro de formación, gastronómico e de saúde.
Unha iniciativa que segue a colleitar excelentes resultados na súa programación de primavera. Os agardados obradoiros de arranxos florais, que se desenvolveron na Sala Cervantes do mercado municipal, pecharon cun balance inmellorable e completaron o cen por cen da súa capacidade.
En total, corenta persoas, organizadas en catro quendas formativas, tiveron a oportunidade de mergullarse no mundo do deseño floral. Da man de Esther Capelet, recoñecida florista do propio mercado municipal, o alumnado —100% feminino e composto tanto por integrantes do programa MercaEscola como por público xeral— aprendeu as nocións e técnicas básicas para elaborar centros e composicións profesionais utilizando as flores e os verdes máis frescos da praza.
Sen tempo para o descanso, a actividade formativa e de concienciación ambiental retornará ao mercado este mércores, día 20 de maio, ás 17.00 horas. Nesta ocasión, o foco trasladarase da estética floral ao coidado botánico cun obradoiro práctico de recuperación de plantas en mal estado.
A actividade será impartida pola enxeñeira técnica agrícola Carmen Alonso, que ofrecerá consellos clave, diagnósticos e solucións para devolverlles a vitalidade e a saúde a aquelas especies domésticas que estean murchas ou deterioradas. O taller xa ten as súas prazas totalmente esgotadas.
Un espazo vivo
Desde o Concello de Carballo e a asociación A Praza agradecen "a fantástica acollida que están a ter estas propostas, deseñadas non só para ofrecer alternativas de lecer e aprendizaxe útil, senón tamén para visibilizar o mercado como un espazo vivo, dinamizador da economía local e punto de encontro de referencia para toda a comunidade".
No programa de maio, está incluída tamén unha sesión de mindfulness, que será impartida hoxe, a partir das 17.00 horas, por Teresa Vilanova (Aqí&Agora) dentro do programa MercaEscola. E o sábado 30, Día do Mercado, a praza de Carballo sumarase á campaña galega Quere o teu mercado.
Sorteo dunha cesta de produtos do mercado
Para o vindeiro mes de xuño está programada unha degustación de petiscos de San Xoán, elaborados con produtos típicos da época (día 18). Ademais, repartiranse vales coas compras realizadas nos postos.
E o venres, día 19, sortearase unha cesta con produtos dos postos do mercado. Entregarase un boleto con cada compra.
En xullo, no mercado carballés desenvolverase unha campaña de prevención do cancro de pel, en colaboración coa Xunta Local da AECC, que tamén ten a súa sede no mercado.
Asemade, durante todo o mes, con cada compra entregarase unha tarxeta tipo "rasca" para gañar gorras, mochilas isotérmicas, discos voadores ou papaventos (ata fin de existencias).
O mes de agosto será o das experiencias de maridaxe, con catas de diversas bebidas acompañadas de pinchos elaborados con produtos da praza de abastos.
Actividades Permanentes
O Plan de dinamización da praza de abastos de Carballo inclúe unha tarxeta de fidelización para participar nun gran sorteo a finais do ano. Os premios consistirán en vales de compra para gastar nos distintos postos do mercado por importe de 700, 420 e 280 euros, respectivamente.
