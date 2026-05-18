VANDALISMO

Rebentan por segunda vez a marquesiña da praza Castelao en Corcubión

O Concello chama á colaboración cidadá para frear os comportamentos incívicos

Estado no que quedou a marquesiña vandalizada en Corcubión. / Concello

José Manuel Ramos Lavandeira

Corcubión

A Concellaría de Urbanismo de Corcubión denuncia un novo acto de vandalismo. Na fin de semana, a marquesiña do autobús "sufriu graves desfeitas, ao quedar cos cristais completamente esnaquizados", afirman dende o goberno local.

Aseguran que esta "é xa a segunda vez que este elemento en concreto é obxecto de desfeitas, o que converte, desgraciadamente, a contorna da praza Castelao nun escenario que empeza a ser demasiado frecuente e habitual para este tipo de comportamentos incívicos".

Este é o segundo ataque vandálico contra a marquesiña. / C. Corcubión

Lembran que o mobiliario urbano "é de todos e todas, e o goteo constante de reparacións supón un custo económico que prexudica directamente a toda a veciñanza".

Por iso, dende o Concello fan "un chamamento urxente ao civismo, á protección dos nosos espazos compartidos e á colaboración cidadá para poñer freo a estas dinámicas e coidar da nosa vila".

