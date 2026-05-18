Día das Letras Galegas
Rois camiña unido polas Letras Galegas: A Andaina do Santo Isidro reúne 350 personas
Veciños e visitantes gozaron dun percorrido marcado pola divulgación cultural e a beleza da contorna con saída e chegada no polideportivo de Urdilde
Os puntos quilométricos incluíron coplas recollidas por Clodio González Pérez no 'Cancioneiro popular do Concello de Rois
Rois foi escenario de respecto e admiración da nosa lingua coa celebración da VII Andaina do Santo Isidro Letras Galegas, que congregou arredor de 350 camiñantes este domingo. Tanto veciños coma visitantes dos Concellos próximos puxéronse os tenis para gozar desta xornada de participación e defensa da cultura dentro da programación das festas patronais e da conmemoración do Día das Letras Galegas.
Desde os máis pequenos ata os máis maiores
A actividade contou cun percorrido con saída e chegada no polideportivo de Urdilde, nunha xornada marcada polo bo ambiente e a participación de persoas de todas as idades. Os distintos puntos quilométricos da ruta incluíron coplas populares recollidas por Clodio González Pérez no Cancioneiro popular do Concello de Rois, unha proposta coa que o Concello quixo unir a práctica deportiva coa divulgación da tradición oral e cultural do municipio.
Sorteo dunhas zapatillas de sendeirismo
Ademais, as persoas participantes estaban convidadas a compartir nas redes sociais fotografías da ruta co cancelo #Roiscoasletras para participar no sorteo dunhas zapatillas de sendeirismo, unha iniciativa que permanecerá aberta ata o vindeiro 21 de maio.
O Concello roisense agradece a colaboración de Panadería San José, Agro Esparís, Agronovo Rois, Primas Bentrón e da agrupación de Protección Civil, entidades que contribuíron ao desenvolvemento desta sétima edición da andaina.
