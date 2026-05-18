Sale a la luz una zona residencial central en el castillo dubrés de Portomeiro

Acaba de terminar una nueva fase de la excavación del castillo valdubrés de Portomeiro, un recinto fortificado totalmente derruido que se construyó en el siglo octavo después de Cristo sobre un castro. Y según los directores de la excavación, Mario Pereiro y Xosé Carlos Sánchez, lograron exhumar una zona residencial en el mismo centro del conjunto, donde hallaron cerámica de calidad decorada.

Así lo exponía Pereiro tras dar por terminada esta cuarta campaña en Val do Dubra, y el hallazgo que continúa a dar pistas sobre el urbanismo de este castillo, "que abandonaron en torno ao ano mil, e non temos moi claro por que; non hai pegadas dun abandono violento, aínda que si atopamos restos de incendio, polo que pensamos que o conxunto deixou de ser útil para controlar o extenso territorio agrícola que domina, ao mellor pola emerxencia que estaba a tomar Santiago de Compostela".

Treinta visitantes

Así se lo explicaron a la treintena de visitantes que acudieron a contemplar la intervención estos días, en un recinto que "ao non continuar en uso, foise destruíndo el solo; tampouco lle quitaron pedras para construír casas, como pasa noutros xacementos, debido ao difícil acceso". Pero es que todavía hay máis: a juicios de estos arqueólogos, "as pedras que están espalladas permitirían reconstruílo, porque temos niveis de tellado perfectos, e apareceu moita tella, algunhas enteiras e con inscricións, moi semellantes ás actuais".

Aparición de tejas en las excavaciones del Castelo de Portomeiro / Cedida

En lo que atañe a este inmueble concreto en el que trabajaron, "conforma, xunto com outras zonas, a parte central do castelo, con zonas anexas". El objectivo de esta campaña es sacar a la luz las estructuras ya identificadas en campañas anteriores y avanzar en la definición de su planta y relación con el resto del complejo arquitectónico. También se ha revelado como importante el estudio de la cerámica del período altomedieval que este yacimiento aporta. Para Mario Pereiro, se ha podido profundizar en la organización de este “excepcional asentamento, cunha primeira fase de época castrexa e unha segunda etapa como fortificación da alta idade media, un período para o que aínda hai poucos xacementos suficientemente ben coñecidos e escavados en Galicia”.

Anteriores campañas

Durante las anteriores excavaciones ya se localizaron diferentes estructuras de cronología medieval, como una puerta de acceso al recinto realizada en la muralla, con umbral y jambas hechas a base de sillares de granito y varias edificaciones construidas en sillarejo careado también de granito y con los cantos muy bien trabajados.

Impulsores y propietarios

Este proyecto se incluye en las Estratexias de Control Territorial en la Gallaecia Altomedieval (ConTroGAL) que dirixe el investigador Mario Pereiro Fernández (SÍNCRISIS-CISPAC-USC) así como en Escenarios de negociación y conflicto en espacios de gestión comunal (PID2024-155273NB-C43) que coordinan la investigadora Margarita Fernández Mier, de la Universidad de Oviedo, y el investigador Xosé Carlos Sánchez Pardo, de CISPAC-USC. Cuenta con el apoyo económico del Grupo de investigación Aevum de la USC. El Castelo de Portomeiro es propiedad de la Asociación Cultural Larada de Val do Dubra que es también la promotora de las excavaciones.