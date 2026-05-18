MOBILIDADE

A Xunta activa máis de 2,7 millóns para dúas sendas peonís e ciclistas na Estrada e Noia

O itinerario noiés conectará Taramancos e Boa en dous treitos independentes

Plano dun dos treitos da senda peonil e ciclista proxectada en Noia. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O Consello da Xunta acordou hoxe licitar a execución dunha senda peonil e ciclista na PO-841 no Concello da Estrada, que suporá un investimento de máis de 1,1 millóns de euros, e someter a exposición pública un itinerario similar na AC-550, en Noia, orzamentado en máis de 1,6 M€.

A senda da Estrada será un itinerario de uso mixto de case 2,4 quilómetros na marxe dereita da estrada. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas licitará nas vindeiras semanas a senda estradense, coa previsión de adxudicar as obras a finais deste ano. O prazo de execución das obras é de 12 meses.

Pavimento táctil

En concreto, a actuación consiste na construción dunha senda peonil e ciclista entre os puntos quilométricos 18+200 e 20+580. Será de formigón coloreado, de ancho mínimo de 1,80 metros, agás nun estreitamento puntual. De cara a mellorar a seguridade, nos extremos da senda, nas paradas de autobús e nos pasos de peóns colocarase pavimento táctil indicador de advertencia ou proximidade a puntos de perigo.

Pola súa banda, a senda proxectada en Noia discorrerá entre os núcleos de Taramancos e Boa, en paralelo á estrada AC-550, en dous treitos independentes.

O itinerario proposto prevé unha senda de uso mixto peonil-ciclista en cor terra, de algo máis de 2 metros de ancho. Empregarase pavimento táctil nos cruzamentos con outras estradas.

Traslado de parada de bus

Tamén se prevé o traslado da parada de bus existente no quilómetro 75+440, para mellorar a súa accesibilidade, e a substitución da marquesiña. Ademais, proponse a reposición do firme existente do treito da antiga estrada entre os puntos quilométricos 76+760 e 76+860.

O obxectivo da Xunta é aprobar o trazado no terceiro trimestre do ano e contar co proxecto construtivo no último trimestre.

