COGNIX
Carballo, Arteixo e A Laracha únense para poñer a intelixencia artificial ao servizo da veciñanza
Impulsan unha plataforma pioneira de gobernanza urbana cognitiva para anticiparse ás necesidades cidadás
Os concellos de Carballo, Arteixo e A Laracha suman forzas para situarse na vangarda da xestión pública grazas ás novas tecnoloxías. Os tres municipios colaborarán no desenvolvemento do proxecto Cognix, unha ambiciosa plataforma de intelixencia artificial (IA) que presentarán de forma conxunta á convocatoria da Iniciativa Urbana Europea, un programa dependente directamente da Comisión Europea.
Os detalles da candidatura foron perfilados nunha xuntanza mantida polo alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo; o concelleiro de Captación de Recursos Públicos de Carballo, Daniel Barreiro, e o edil da Laracha Pablo Cambón. Os tres municipios solicitarán unha achega de dous millóns de euros, que financiaría integramente o desenvolvemento do programa.
Comportamentos da poboación
O eixe central de Cognix reside no uso da análise de datos masivos (big data) e da intelixencia artificial para transformar a xestión local. A plataforma recollerá datos abertos e dispoñibles en redes sociais e dispositivos electrónicos para monitorizar, de forma totalmente anónima e agregada, as necesidades e comportamentos da poboación nos espazos públicos.
A gran innovación do proxecto, subliñan os promotores, é que "permitirá estratificar a poboación en diferentes segmentos (infancia, mocidade, persoas maiores, persoas neurodiverxentes ou con necesidades específicas de accesibilidade) para saber que espazos —como parques, centros sociais ou liñas de transporte— utilizan máis e como o fan".
Investimentos eficientes
Esta información reverterá directamente na cidadanía a través de dúas vías. Así, sinalan que permitirá facer "investimentos eficientes, xa que os concellos poderán dirixir os seus cartos cara a onde sexa máis necesario". A modo de exemplo, engaden, "se os datos indican que un parque infantil é empregado maioritariamente por nenos e nenas de 0 a 3 anos, os servizos dese espazo reforzaranse e adaptaranse especificamente a esa franxa de idade".
Asemade, a veciñanza contará cunha ferramenta dixital para consultar que servizos e espazos do municipio se adaptan mellor ás súas características. Así, unha persoa con mobilidade reducida poderá saber ao instante que contornas están mellor adaptadas á súa situación.
Cun modelo "que entende e escoita o territorio, Carballo, Arteixo e A Laracha converteranse nos primeiros municipios galegos en operar baixo unha gobernanza urbana cognitiva", subliñan os responsables municipais.
Dende o Concello carballés sinalan que "isto supón dotar os servizos municipais de capacidade preditiva e de apoio estratéxico á hora de tomar decisións a longo prazo".
Beneficios directos para os veciños
O valor de 'Cognix' irase despregando de forma progresiva en diferentes eidos do día a día e terá como puntos fortes melloras na mobilidade, información en tempo real, inclusión real e sostibilidade.
O proxecto, engaden, tamén abre unha xanela de oportunidade para o comercio, a hostalaría e o sector cultural. Os establecementos locais poderán sumarse á plataforma de xeito totalmente voluntario para acceder a información agregada da súa contorna, recibir formación de balde en "hospitalidade inclusiva" e atraer un fluxo de clientes que se axuste perfectamente ao tipo de negocio que ofrecen.
Dende o Concello de Carballo subliñan que con esta iniciativa se avanza "cara a un modelo de co-creación onde a administración, o sector produtivo e a cidadanía colaboran estreitamente para construír un municipio máis intelixente, accesible e integrador".
