TURISMO
A Costa da Morte convértese en materia educativa para escolares de Primaria
A CMAT creou unha unidade didáctica dixital para achegar o territorio ás novas xeracións
A CMAT - Costa da Morte Asociación Turística presentou esta mañá na casa da cultura de Corcubión a nova unidade didáctica dixital sobre este xeodestino, que busca ser unha ferramenta educativa para achegar o territorio ás novas xeracións.
O acto reuniu a representantes institucionais, equipos directivos e profesorado dos centros educativos nun encontro que serviu para dar o primeiro paso do novo proxecto educativo impulsado pola CMAT. A entidade busca fortalecer a colaboración entre o territorio e os centros educativos, promovendo entre o alumnado o coñecemento da súa contorna, da súa cultura, da súa natureza e da súa identidade colectiva.
A unidade didáctica, desenvolvida pola empresa Goodlife Consultores, está especialmente orientada ao último ciclo de Educación Primaria, aínda que tamén pode empregarse noutros niveis educativos de maneira flexible.
Proxecto transversal e dinámico
O recurso permite traballar de xeito transversal e contextualizado diferentes contidos curriculares a través de actividades interactivas, vídeos, mapas, xogos e pequenos proxectos de investigación, que permiten ao alumnado descubrir a Costa da Morte dunha maneira dinámica, próxima e participativa.
Ao longo da unidade trabállanse aspectos como a natureza e os ecosistemas do territorio, o mar e os oficios mariñeiros, o patrimonio histórico, as tradicións, os museos, a lingua galega ou as lendas e a espiritualidade da Costa da Morte.
"Todo iso cun obxectivo claro: que os nenos e nenas coñezan mellor o lugar no que viven e se convertan nos mellores embaixadores do territorio", subliñan desde a CMAT.
Territorio diverso e conectado
Aseguran que o proxecto nace da convicción de que "non se pode valorar nin defender aquilo que non se coñece", e da vontade de pór a dispor da veciñanza todo o que existe, non só no seu concello, tamén no resto da comarca. Por iso, a unidade busca tamén descubrir a Costa da Morte como un territorio compartido, diverso e conectado.
A publicación foi realizada ao abeiro dunha subvención da Deputación da Coruña. Desde a CMAT sinalan que "este será só o inicio dun proxecto máis amplo, xa que contaremos tamén con financiamento dos GALP para desenvolver novas unidades didácticas vinculadas ao mar, ás artes de pesca, ás especies mariñas e á conservación do litoral".
Haberá unha segunda presentación dirixida aos centros do norte da Costa da Morte o xoves ás 11.00 horas nas Escolas do Xardín Agra de Caldas, en Carballo.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- La instalación de dos nuevas pasarelas en la senda Milladoiro-Intermodal obligará a cortar este martes el enlace de la AG-56 con la SC-20 y la AP-9
- Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027
- De la inseguridad de Perú a una nueva vida en Santiago: la regularización abre las puertas a un futuro estable para esta familia
- El cartel que ha dado la vuelta a Santiago en plena época de exámenes: 'Queridos vecinos universitarios...
- Aviso a los conductores que circulen por Santiago: cortes de tráfico en el túnel del Hórreo y en cuatro calles