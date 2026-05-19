CONECTANDO CORAZÓNS
A curuxa Maruxa axudará a combater a soidade non desexada en Vimianzo
É a protagonista dun conto infantil escrito polo psicólogo Serxio Trillo e ilustrado por Laura Suárez
O Concello de Vimianzo presentou o seu novo proxecto de sensibilización social enmarcado no plan local de loita contra a soidade non desexada Conectando Corazóns.
Trátase do conto infantil Por que se lle revirou o peteiro á Curuxa Maruxa?, unha obra con texto do psicólogo municipal Sergio Trillo e ilustracións da dumbriesa Laura Suárez, editada pola Deputación da Coruña.
O libro narra a viaxe de Maruxa, unha curuxa que un día esperta co peteiro torcido por mor dun "sentimento estraño" que non logra comprender. Ao longo do seu percorrido polas diferentes parroquias de Vimianzo, atópase con distintos animais cheos de talento pero demasiado ocupados nas súas rutinas individuais, que non conseguen descifrar o seu malestar.
Finalmente, serán a interacción con todos eles, a ledicia compartida e a calor da comunidade as que lograrán endereitar o seu peteiro, descubrindo que o que sufría era soidade.
Máis alá da lectura, o proxecto busca converter o libro nun recurso de acción social e educativa. A publicación inclúe unha actividade final baseada nunha árbore e os seus froitos, deseñada para que os nenos e as nenas identifiquen as súas propias redes de confianza e saiban a quen acudir cando se sintan sós.
Con esta iniciativa, o Concello de Vimianzo reforza o seu compromiso coa creación dunha comunidade máis amable, inclusiva e corresponsable, amosando que a solución á soidade non desexada reside nos pequenos xestos cotiáns e na fortaleza do tecido veciñal.
Mirar polos demais
A alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacou durante a presentación e no limiar da obra que "a soidade ás veces chega sen avisar e pesa máis do que debería. Pero cando alguén nos escoita, ese peso desaparece". Sinalou que este conto é "unha invitación a coidar, a mirar polos demais e a lembrar que todas as persoas merecen sentirse acompañadas".
No acto participaron tamén a concelleira de Benestar Social, Igualdade, Sanidade e Atención Cidadá, María José Pose; a deputada de Política Social, Mar García; a coordinadora do Plan de Soidade, Sandra Abeijón, ademais dos autores do libro e alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria do CEIP San Vicenzo.
