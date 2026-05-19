Descubren en Zas un almacén ilegal con 1.567 kilos de productos fitosanitarios

La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Corcubión ha inmovilizado más de 1.500 kilos de productos fitosanitarios ilegales en Zas, en el marco de un operativo conjunto con inspectores de Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia.

La intervención se llevó a cabo el pasado 14 de mayo, durante una inspección técnica ordinaria realizada por los agentes del Seprona y el personal autonómico en un establecimiento minorista de venta de productos fitosanitarios ubicado en el municipio de Zas.

Graves anomalías

En el transcurso de la misma, los agentes detectaron graves anomalías y discrepancias en la trazabilidad de las sustancias expuestas en el local. Estas inconsistencias documentales levantaron las sospechas de la fuerza actuante sobre la posible existencia de un centro de distribución no declarado.

Finalmente, descubrieron una nave de almacenamiento vinculada a la empresa, situada en el mismo municipio, a una distancia de unos 15 kilómetros del establecimiento. Al llegar al lugar, sorprendieron a varios operarios de la empresa en el momento en que intentaban trasladar varias cajas de productos hacia una furgoneta estacionada en el lugar con el fin de ocultarlas.

Durante la correspondiente inspección de las instalaciones, los agentes constataron que el almacén operaba de manera ilegal al carecer de las autorizaciones administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad comercial y de depósito.

Asimismo, los técnicos comprobaron que el espacio no reunía la totalidad de los requisitos técnicos exigibles para la guarda de este tipo de sustancias, y para garantizar la correcta conservación de los componentes y la preservación del entorno medioambiental local.

Denuncias administrativas

Como consecuencia de las infracciones y deficiencias observadas, se procedió a la inmovilización de un total de 1.567 kilos de diferentes productos fitosanitarios. La mercancía intervenida ha quedado debidamente precintada y sellada, permaneciendo a disposición de las autoridades competentes para su custodia y posterior tramitación legal.

Los agentes del Seprona tramitaron las correspondientes denuncias administrativas por las infracciones detectadas en materia de sanidad vegetal y seguridad legal, que han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente.