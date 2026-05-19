Javier Posse recibe a homenaxe de 300 persoas no Pino despois da súa xubilación como párroco
Foi cura da parroquia de Budiño durante 39 anos, e de Marantes, Nemenzo, Vendía e Cesar
O sacerdote de 90 anos, visiblemete emocionado, agradeceu o agarimo de todas as persoas asistentes
Javier Posse Bouzas non puido conter as bágoas. Aos seus 90 anos, este “humilde cura” recentemente xubilado emocionouse varias veces durante a homenaxe que lle tributaron os que foron os seus fregueses na parroquia de Budiño durante 39 anos, e nas compostelás de Marantes (62 anos), de Nemenzo (61), de Verdía (52) e de Cesar (39).
Unhas 300 persoas asistiron á misa e ao xantar de confraternidade celebrado este domingo na área recreativa da Madalena, “un acto no que celebramos a vida, a dedicación e a humanidade de don Javier”, asegurou o alcalde do Pino, Manuel Taboada, antes de entregarlle unha placa conmemorativa ao sacerdote. “O afecto de xeracións enteiras conséguese con proximidade, con compromiso e cun profundo amor polas persoas”, engadiu o rexedor.
Máis ca un párroco
O cura de Budiño ata novembro do pasado ano “foi un punto de encontro, un mediador, unha fonte de apoio para aqueles que máis o necesitaban. Axudou a fortalecer o tecido social de Budiño, a manter vivas as nosas tradicións e a lembrarnos o valor da solidariedade e do respecto”, asegurou Manuel Taboada.
Emotivas foron tamén as palabras de María José Pardal, integrante da comisión organizadora do acto. “Nunca nos deixou sós. Foi o fío invisible que mantivo unidas varias xeracións das nosas parroquias. É parte da nosa historia, da nosa vida e de cada unha das nosas familias”, asegurou a veciña de Marantes.
Compañeiros, familia e amigos
A homenaxe comezou cunha misa na carballeira da Madalena, cantada polo Coro de Budiño; oficiada polo vicario episcopal Juan González Redondo, e concelebrada polo propio Javier Posse; polo párroco emérito de Lavacolla, Manuel Botana, e por Jhonny Delgado e Randal Pintor, os dous curas que atenden agora as parroquias de Budiño, de Cesar, de Nemenzo, de Marantes e de Verdía.
Manuel Taboada presidiu os actos, aos que tamén asistiron o alcalde de Oroso, Álex Doval; o portavoz do PP en Santiago, Borja Verea; e o arcipreste de Ferreiros e Sobrado, José Manuel Recarey. Carmen Posse e Manuel Varela, irmá e cuñado do homenaxeado, estiveron presentes na celebración, así como Manuel Otero, amigo persoal do párroco.
Un legado inesquecible
O acto estivo organizado por unha comisión formada por dez persoas, dúas de cada unha das parroquias. María José Pardal e José Fuentes entregáronlle outra placa a Javier Posse e dérolle as grazas “pola súa entrega incansable, polo seu exemplo de vida e por non cansar nunca de estar con nós”.
O director do Coro de Budiño, Miguel Sánchez, entregoulle unha pluma e un bolígrafo e animou o sacerdote a escribir as súas memorias.
Visiblemente emocionado, Posse agradeceu as mostras de agarimo. “Cáenme as bágoas”, asegurou e lembroulle aos presentes que “hai que ser humildes na vida como o foi Xesús de Nazaret”. O cura rexeitou escribir as súas memorias “para preservar a privacidade” de todas as persoas ás que atendeu durante máis de 62 anos de exercicio.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Extraordinarios en las aulas de Santiago: «La clave es tener un buen método de estudio y no encerrarse demasiadas horas»
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- La instalación de dos nuevas pasarelas en la senda Milladoiro-Intermodal obligará a cortar este martes el enlace de la AG-56 con la SC-20 y la AP-9
- Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027
- De la inseguridad de Perú a una nueva vida en Santiago: la regularización abre las puertas a un futuro estable para esta familia
- Tona Martínez, consejera de Finsa, primera mujer al frente de la empresa familiar gallega
- El cartel que ha dado la vuelta a Santiago en plena época de exámenes: 'Queridos vecinos universitarios...