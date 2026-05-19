Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CapitalidadSin mano de obraOkupación Félix AldeaCarlos TouralForo del Noroeste
instagram

Javier Posse recibe a homenaxe de 300 persoas no Pino despois da súa xubilación como párroco

Foi cura da parroquia de Budiño durante 39 anos, e de Marantes, Nemenzo, Vendía e Cesar

O sacerdote de 90 anos, visiblemete emocionado, agradeceu o agarimo de todas as persoas asistentes

En primeiro plano e pola esquerda, Manuel Taboada, Javier Posse, Álex Doval e Borja Verea xunto cos centos de asistentes á homenaxe do sacerdote.

En primeiro plano e pola esquerda, Manuel Taboada, Javier Posse, Álex Doval e Borja Verea xunto cos centos de asistentes á homenaxe do sacerdote. / JUAN MARTINEZ

El Correo Gallego

O Pino

Javier Posse Bouzas non puido conter as bágoas. Aos seus 90 anos, este “humilde cura” recentemente xubilado emocionouse varias veces durante a homenaxe que lle tributaron os que foron os seus fregueses na parroquia de Budiño durante 39 anos, e nas compostelás de Marantes (62 anos), de Nemenzo (61), de Verdía (52) e de Cesar (39).

Todos os asistentes á homenaxe do cura na área recreativa da Madalena.

Todos os asistentes á homenaxe do cura na área recreativa da Madalena. / JUAN MARTINEZ

Unhas 300 persoas asistiron á misa e ao xantar de confraternidade celebrado este domingo na área recreativa da Madalena, “un acto no que celebramos a vida, a dedicación e a humanidade de don Javier”, asegurou o alcalde do Pino, Manuel Taboada, antes de entregarlle unha placa conmemorativa ao sacerdote. “O afecto de xeracións enteiras conséguese con proximidade, con compromiso e cun profundo amor polas persoas”, engadiu o rexedor.

Manuel Taboada, alcalde do Pino, entregoulle unha placa a don Javier Posse en nome do Concello.

Manuel Taboada, alcalde do Pino, entregoulle unha placa a don Javier Posse en nome do Concello. / JUAN MARTINEZ

Máis ca un párroco

O cura de Budiño ata novembro do pasado ano “foi un punto de encontro, un mediador, unha fonte de apoio para aqueles que máis o necesitaban. Axudou a fortalecer o tecido social de Budiño, a manter vivas as nosas tradicións e a lembrarnos o valor da solidariedade e do respecto”, asegurou Manuel Taboada.

Emotivas foron tamén as palabras de María José Pardal, integrante da comisión organizadora do acto. “Nunca nos deixou sós. Foi o fío invisible que mantivo unidas varias xeracións das nosas parroquias. É parte da nosa historia, da nosa vida e de cada unha das nosas familias”, asegurou a veciña de Marantes.

Javier Posse pronunciou unhas palabras de agradecemento visiblemete emocionado.

Javier Posse pronunciou unhas palabras de agradecemento visiblemete emocionado. / JUAN MARTINEZ

Compañeiros, familia e amigos

A homenaxe comezou cunha misa na carballeira da Madalena, cantada polo Coro de Budiño; oficiada polo vicario episcopal Juan González Redondo, e concelebrada polo propio Javier Posse; polo párroco emérito de Lavacolla, Manuel Botana, e por Jhonny Delgado e Randal Pintor, os dous curas que atenden agora as parroquias de Budiño, de Cesar, de Nemenzo, de Marantes e de Verdía.

O párroco xubilado, no centro, xunto con amigos, curas e asistentes.

O párroco xubilado, no centro, xunto con amigos, curas e asistentes. / JUAN MARTINEZ

Manuel Taboada presidiu os actos, aos que tamén asistiron o alcalde de Oroso, Álex Doval; o portavoz do PP en Santiago, Borja Verea; e o arcipreste de Ferreiros e Sobrado, José Manuel Recarey. Carmen Posse e Manuel Varela, irmá e cuñado do homenaxeado, estiveron presentes na celebración, así como Manuel Otero, amigo persoal do párroco.

Un legado inesquecible

O acto estivo organizado por unha comisión formada por dez persoas, dúas de cada unha das parroquias. María José Pardal e José Fuentes entregáronlle outra placa a Javier Posse e dérolle as grazas “pola súa entrega incansable, polo seu exemplo de vida e por non cansar nunca de estar con nós”.

Don Javier, no centro á esquerda, con integrantes do Coro de Budiño.

Don Javier, no centro á esquerda, con integrantes do Coro de Budiño. / JUAN MARTINEZ

O director do Coro de Budiño, Miguel Sánchez, entregoulle unha pluma e un bolígrafo e animou o sacerdote a escribir as súas memorias.

Noticias relacionadas y más

Visiblemente emocionado, Posse agradeceu as mostras de agarimo. “Cáenme as bágoas”, asegurou e lembroulle aos presentes que “hai que ser humildes na vida como o foi Xesús de Nazaret”. O cura rexeitou escribir as súas memorias “para preservar a privacidade” de todas as persoas ás que atendeu durante máis de 62 anos de exercicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents