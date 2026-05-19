El PP de Arzúa denuncia la puesta en riesgo de las Fiestas del Carmen por "falta de pagos do Concello"

El Partido Popular de Arzúa denuncia la “situación límite” a la que el gobierno tripartito (BNG, AxA y PSOE) llevó a las Fiestas en Honor de la Virgen del Carmen, celebraciones patronales de la villa que deberían celebrarse en menos de dos meses, después de que la comisión organizadora decidiese renunciar a la organización de la edición de 2026 ante la "falta de pagos do Concello".

Los populares consideran que esta situación es consecuencia directa de la “parálise administrativa”, de la “falta de xestión” y de la “absoluta incapacidade” del gobierno local para "cumprir cos seus compromisos económicos". Incluso con entidades y colectivos que "levan anos sostendo actividades fundamentais para o municipio", aseguran.

El problema principal, según el PP, reside en que la comisión organizadora de los últimos años lleva tiempo sin recibir el total de la subvención nominativa anual de 19.000 a 20.000 euros comprometida por el Concello, acumulándose pagos de más de una anualidad.

Ante esta situación, y con el riesgo de seguir asumiendo gastos sin garantías de pago, explican que la comisión decidió hace semanas no organizar las fiestas del próximo año y liberar incluso a las orquestas con las que existían precontratos, "ante a incertidumbre económica provocada polo propio Concello", dicen.

Los afectados: los vecinos

El portavoz popular, Rafael Rivadulla, señaló que son "os veciños os que pagan as consecuencias dun tripartito máis preocupado polas súas leas internas, polos debates ideolóxicos e pola propaganda que pola xestión diaria do Concello”.

“Non se pode pedir compromiso aos veciños e ás comisións mentres o Concello incumpre sistematicamente os seus compromisos económicos. É unha falta total de sensibilidade e de respecto cara ás persoas que traballan de maneira desinteresada por Arzúa”, añadió el portavoz popular.

“Estamos diante dun goberno incapaz de pagar as súas obrigas, de planificar e de entender o valor social, económico e cultural que teñen as Festas do Carme para Arzúa”, afirmó.

Respuesta del alcalde

El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, se pronunció sobre el tema en declaraciones para este diario alegando que los populares "menten descaradamente nas cantidades". El regidor explica que "está pendente de pago un 20% da subvención, que é retida polo Concello" y que esta cuantía se le abonará a la comisión "cando presenten un xustificante de Facenda".

Así mismo, el líder del gobierno de Arzúa "agradece o traballo dos veciños que fan posible as Festas do Carme", al tiempo que anima a otros residentes del municipio a gestionar los festejos.