Un afortunado en O Pino gana un millón de euros en el sorteo del Euromillones

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 19 de mayo, ha dejado un premio de un millón de euros en el municipio de O Pino, limítrofe con Santiago, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código CGM77305, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 30.630, situado en Rúa Muiño, en la localidad de Pedrouzo-Arca, epicentro del municipio y del Camino de Santiago.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes ha estado formada por los números 12, 20, 45, 38 y 2. Las estrellas son 5 y 2. La recaudación ha ascendido a 44.929.255,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 105 millones de euros.

Mucha gente de paso

La noticia del premio millonario de O Pino trascendió a última hora, por lo que apenas hubo revuelo en Arca. En todo caso, se trata de una localidad cuyo ritmo está marcado por los peregrinos, al ser fin de etapa del Camino, por lo que el número de visitantes y gente de paso que juega a la lotería es muy elevado, lo que dificulta todavía más dar con el afortunado o afortunada que selló el boleto ganador.

En cualquier caso, el Euromillones de O Pino sí era ya tema de conversación, sobre todo porque la administración donde se selló está integrada en el bar O Muíño, local emblemático en Pedrouzo-Arca.