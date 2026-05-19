El PSdeG exige a la Xunta que dialogue con el Concello de Val do Dubra para evitar el cierre de la oficina del Banco Sabadell

El PSdeG-PSOE llevará al Parlamento de Galicia la cuestión del cierre de la oficina del Banco Sabadell en Val do Dubra, con el objetivo de que la Xunta se implique para evitar la clausura.

El alcalde socialista del municipio, Diego Díaz, explica que "o Partido Socialista de Val do Dubra quere achegar esta problemática ao Parlamento de Galicia e utilizar todas as vías posibles" para frenar la pérdida de servicios como la atención bancaria, "que vimos sufrindo os concellos rurais como o noso".

"Estes peches de oficinas bancarias súmanse ós recortes na sanidade pública", indica el regidor, que insta a todas las administraciones a "actuar e protexer os municipios pequenos e rurais, nos cales, pois debemos de seguir garantindo os servizos para que a xente se poida achegar a vivir".

Bouza pide implicación "inmediata" de la Xunta

Por su parte, el diputado socialista Aitor Bouza exige a Alfonso Rueda "que se implique de maneira inmediata, en coordinación xustamente co Concello de Val do Dubra, para que se procure unha solución que garanta a continuidade da prestación presencial dos servizos bancarios do Banco Sabadell".

El parlamentario autonómico indica que este cierre "ataca frontalmente" a las personas mayores y a las personas residentes en el medio rural. Por tanto, instó al presidente de la Xunta a colaborar con el Concello de Val do Dubra "sen importar a cor política deste alcalde".

"Que demostren realmente con feitos e non soamente con anuncios que defenden ás persoas maiores, ás persoas do rural e tamén a todos os galegos e galegas", subrayó Bouza.