Padrón será la sede del VI Encuentro de Pueblo Mágicos de España

El Concello de Padrón acogerá del 23 al 25 de octubre el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, una cita que convertirá a la villa en el centro estatal del debate en torno al desarrollo territorial y al turismo sostenible. La candidatura padronesa fue elegida entre todas las propuestas presentadas por diferentes localidades de todo el país para organizar un encuentro que este año coincide además con el décimo aniversario de la red Pueblos Mágicos de España, integrada actualmente por 169 municipios.

La delegación durante una visita al auditorio del Campus Tecnológico Cortizo. / JUAN MARTINEZ

La celebración de este encuentro en la capital de la comarca del Sar permitirá reforzar la visibilidad del municipio a nivel nacional y mostrar su potencial turístico ante representantes llegados de toda España. Durante las jornadas se desarrollarán actividades y visitas que ofrecerán una muestra de los recursos naturales, literarios, gastronómicos, culturales y deportivos con los que cuenta el Concello.

Esta sexta edición del congreso profundizará en el concepto de una “España de oportunidades reais”, promoviendo un modelo de desarrollo basado en la colaboración entre administraciones, empresas y territorio para impulsar iniciativas sostenibles y con impacto a largo plazo.

La pasada semana visitaron Padrón Noelia Guzmán, directora de Pueblos Mágicos de España, y Francisco Martín, presidente del Ecosistema Mágico de España, para avanzar en la organización del encuentro. Durante su estancia mantuvieron una reunión en el Concello con el alcalde, Anxo Arca; con el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira; con la concejala de Turismo, Chus Campos; y con el técnico municipal de Turismo, Alberto Rey.

Destino turístico de referencia

El regidor padronés destacó que la elección de la villa como sede “supón un recoñecemento ao traballo que se está realizando para consolidar Padrón como un destino turístico de referencia, vinculado á cultura, ao patrimonio, á gastronomía e á calidade”. El regidor subrayó además que el encuentro “permitirá amosar a centos de persoas chegadas de toda España todo o potencial que ten o noso municipio e o importante papel que desempeña dentro do turismo galego”.

La edila de Turismo, por su parte, señaló que la celebración de este evento “representa unha oportunidade para seguir posicionando Padrón dentro das redes turísticas estatais e para fortalecer a colaboración con outros territorios que apostan por un modelo de turismo sostible e ligado á identidade local”.

Más de 350 asistentes

La cita reunirá a más de 350 asistentes entre representantes institucionales, empresas, especialistas y agentes vinculados al desarrollo turístico y territorial. La programación estará orientada a la creación de alianzas, el intercambio de experiencias y la presentación de proyectos vinculados a la dinamización económica y social del territorio.

La celebración de este encuentro coincide además con la reciente incorporación de la villa rosaliana a la red Pueblos Mágicos de España, convirtiéndose en la primera localidad de la provincia de A Coruña en integrarse en esta iniciativa estatal. El municipio cuenta además con el reconocimiento del Santiaguiño do Monte como Lugar Mágico de España. La adhesión a la red supone la participación de Padrón en una estructura de promoción turística que impulsa acciones conjuntas, rutas temáticas y proyectos de visibilidad en ferias y plataformas especializadas.