La senda Milladoiro-Santiago salva un nuevo obstáculo con la instalación de dos macropasarelas

Dos inmensas grúas trabajan este martes en la colocación de las dos nuevas pasarelas de madera que permitirán salvar la senda peatonal y ciclista que enlazará Milladoiro, en Ames, y la Estación Intermodal de Santiago.

Se trata de dos estructuras idénticas a la instalada el pasado mes de marzo en el punto kilométrico 1+390 de este tramo. Cada una de estas pasarelas está realizada en madera de pino silvestre pintada de blanco, pesan 22 toneladas, miden 32 metros de largo y cuentan con un ancho total de 4,6 metros.

Para poder colocar las piezas, que llegaron ya montadas a la zona de obras, ha sido preciso cortar el tráfico en los ramales del enlace que conecta el periférico SC-20 con la autovía de Brión (AG-56) y la Autopista del Atlántico (AP-9).

Jesús Prieto

Sin atascos importantes

Las previsión de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas es que los trabajos queden concluidos este martes. Los cortes de tráfico se prolongarán hasta las 20.00 horas de hoy martes y, si todo va según lo previsto, la circulación en los ramales cortados quedará restablecida a partir de esa hora.

De momento no se han producido retenciones significativas, aunque el tráfico es intenso en la zona, pues los conductores que desean acceder a la AP-9 y AG-56 desde el periférico en dirección Santiago deben dar la vuelta en la rotonda de A Rocha para tomar el enlace en dirección Milladoiro. A su vez, los vehículos procedentes de la autovía y la autopista que quieran incorporarse al periférico deben hacerlo en dirección Padrón y girar en la glorieta situada a la entrada de Milladoiro.