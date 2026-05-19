Teo estrena su primera Feira de Empresas para poner en valor los negocios locales
Se celebrará este domingo en la explanada de la Casa Común de Oza, en horario de 11.00 a 22.00 horas
Habrá puestos de negocios asociados e invitados, talleres infantiles, hinchables gratuitos y zona gastronómica
El Concello de Teo da un paso al frente en apoyo al tejido empresarial del municipio con una nueva iniciativa. Se trata de la Feira de Empresas, un evento que se estrena este año gracias a la colaboración de la Administración local y la Asociación Empresarial de Teo. Tendrá lugar este domingo en la explanada de la Casa Común de Oza, en horario de 11.00 a 22.00 horas.
Desde la organización destacan que el principal objetivo de esta cita es concienciar al público sobre la importancia de los negocios locales. Bajo el lema “Que a actividade económica do teu concello siga adiante, depende tamén de ti! Somos parte de ti e ti parte de nós”, esta feria nace con la intención de convertirse en un punto de encuentro entre empresas, asociaciones y público en general del concello de Teo y de toda la comarca.
La feria contará con un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos. Habrá instalados múltiples puestos de negocios asociados e invitados y se organizarán varios talleres infantiles de orfebrería y de madera. Tampoco faltarán los hinchables gratuitos y una zona gastronómica.
Música tradicional, sesión vermú y mucha fiesta
La programación también incluye diferentes actuaciones a lo largo de todo toda la jornada, entre ellas la de la Asociación Cultural Rosalía de Castro y la de la Asociación Cultural A Carrabouxa. La sesión vermú y la fiesta de la tarde-noche correrán a cargo de la orquesta Eureka.
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