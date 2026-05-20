Se busca millonario en O Pino

“Se fora eu o millonario, non estaba agora aquí”, bromea Antonio Giadenes, vecino “de toda a vida” de O Pedrouzo, la localidad de la parroquia de Arca, en O Pino, en la que hoy no se habla de otra cosa que del millón de euros que el Euromillones dejó en el sorteo de ayer.

Mientras toma su café en el bar O Muíño, donde fue sellado el boleto ganador, Giadenes asegura que, si el afortunado fuese él, repartiría el premio con la familia. Por ahora nada se sabe del ganador.

La incógnita tiene a media Arca pendiente, comenzando por los clientes del establecimiento, un negocio emblemático de O Pedrouzo, localidad que ha crecido al amparo del Camino de Santiago y donde buena parte de la vida diaria pasa por la llegada constante de peregrinos.

Y ahí está una de las grandes preguntas: ¿es el nuevo millonario un vecino de O Pino o alguien que ya camina rumbo a Santiago sin saber todavía que lleva un millón en el bolsillo?

“No tenemos ni idea”, reconoce Maika Mera, propietaria del bar junto a su marido, Manuel Mosteiro: “Puede ser desde el señor que pasa con una mochila, al panadero o al vecino de la esquina... No sabemos”.

Más de 50.000 peregrinos este año

La posibilidad de que el premio haya caído en manos de un peregrino cobra fuerza en una localidad que es fin y comienzo de etapa del Camino Francés. Solo en lo que va de año han pasado por O Pedrouzo más de 54.000 peregrinos, y el año pasado fueron más de 242.000 los que recorrieron esta ruta jacobea, la más transitada de cuantas conducen a Compostela.

En los negocios de la zona lo tienen claro: ocho de cada diez clientes son peregrinos. Óscar Torres, tras la barra del bar O Pedrouzo, cree que es perfectamente posible que el afortunado sea alguien de paso. En O Muíño también lo ven probable. “El Euromillones lo echa tanto la gente de aquí como la gente que viene de paso, porque se juega en muchos sitios de Europa”, explica Maika Mera. “La gente que hace el Camino quiere llevarse un recuerdo y, además, si trae suerte, pues imagínate”, añade.

La propietaria calcula que desde Semana Santa pudieron pasar por el bar “6.000 o 7.000 peregrinos”. No todos sellaron Euromillones, pero sí muchos se interesan por la lotería. “En abril ya había gente preguntando por la de Navidad”, apunta.

La llamada de Loterías llegó ayer por la noche, apenas media hora después del sorteo. “Aún no habíamos cerrado, estábamos como locos de alegría”, relata. No es la primera vez que O Muíño reparte suerte: ya dieron un pellizco en el Gordo de Navidad y premios de más de 100.000 y 200.000 euros. Pero ninguno como este.

Felices como si les hubiera tocado a ellos

La alegría, asegura, es casi como si el premio fuese propio. “Cuando metes una quiniela en la máquina y sale que es un importe superior al que puedes pagar, ya te da una alegría como si te tocara a ti”. Por eso, hace un llamamiento al ganador: “Aquí estamos encantadísimos de que venga a celebrarlo. Y si es un vecino, sería maravilloso”.

Mientras tanto, en O Pedrouzo siguen haciendo apuestas. Puede ser un vecino, un trabajador de la zona o un peregrino que, sin saberlo, se acerca a Santiago con el mejor final posible para su Camino. “Ojalá fuera alguien de aquí y se quedara aquí”, resume Maica: “Y si le toca a alguien que lo necesita, doble mejor”.