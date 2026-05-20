Cazan a un carballés que asaltaba coches de senderistas en Zas y conducía sin carné

Efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Carballo han detenido a un vecino de Carballo, de 32 años, como presunto autor de numerosos delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de un repunte estadístico de ilícitos penales contra el patrimonio. La Guardia Civil constató que los hechos delictivos se concentraban en los estacionamientos de una conocida ruta de senderismo de Zas, aprovechando la afluencia de visitantes que dejaban sus automóviles aparcados para realizar actividades al aire libre.

Rompía los cristales de los coches

El modus operandi empleado por el ahora detenido presentaba un patrón común. Para acceder a los habitáculos, introducía una herramienta tipo destornillador a modo de palanca entre el marco de la puerta y la ventanilla de los automóviles hasta lograr la fractura del cristal.

Acto seguido, accedía manualmente al interior para sustraer de forma rápida todo tipo de efectos de valor, tales como bolsos, carteras, joyas, equipos informáticos, gafas de sol, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

La valoración económica global de los objetos sustraídos a las víctimas supera los 15.000 euros, cuantía a la que es preciso sumar los cuantiosos daños materiales causados en las estructuras de los vehículos afectados durante las intrusiones.

Interceptado el 17 de mayo

Tras un exhaustivo análisis de los indicios y fruto del trabajo realizado, los componentes del Equipo ROCA lograron identificar e interceptar al sospechoso el pasado 17 de mayo. En el momento de su localización, constataron además que esta persona conducía un vehículo a motor careciendo de la correspondiente licencia administrativa por no haberla obtenido nunca.

El detenido, junto con las diligencias instruidas por estos hechos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Corcubión.