Los cazas sobrevuelan Barbanza en un ensayo de la exhibición aérea del Día de las Fuerzas Armadas
Varias aeronaves militares F-18 y Eurofighter sorprendieron a los vecinos de la comarca con sus rugidos y maniobras en grupo
La comarca de Barbanza ha sido escenario esta mañana de un ensayo para la exhibición aérea del Día de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo en Vigo. Fueron varios los vecinos que se sorprendieron al escuchar el rugido producido por los cazas del Ejército del Aire durante alrededor de dos horas. Otros incluso alzaron la vista al cielo y tuvieron la oportunidad de verlos ejecutar maniobras en grupo e individualmente.
Las aeronaves que causaron esta gran expectación fueron varios cazas F-18 y Eurofighter, cuya velocidad, potencia y coordinación dejaron asombrados a muchos barbanzanos. "Llegué a verlos en formación, fue increíble", explica una de las personas que tuvo la oportunidad de ver las acrobacias desde Boiro. "Escuchaba un sonido muy fuerte pero no los veía. Al principio me asusté", declara otro boirense.
El F-18 ha sido durante décadas uno de los pilares del Ejército del Aire y del Espacio, especialmente en misiones de defensa aérea, ataque y vigilancia. Por otro lado, el Eurofighter es más moderno, rápido y maniobrable y está especializado en superioridad aérea.
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