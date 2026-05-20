El Concello de Cee mueve ficha para salvar las únicas salas de cine entre Carballo y Ribeira

La amenaza de cierre de los cines de Cee ha quedado, por el momento, desactivada, y el Concello ha dado un nuevo paso para desbloquear la situación.

La Corporación aprobó, con los votos favorables del PSOE y la abstención de los grupos de la oposición (PP, BNG e IxCee), el levantamiento del reparo de Intervención para poder hacer frente al pago de 74.025 euros, correspondientes a las cuotas de la comunidad que adeuda la empresa que gestiona las salas del Centro Comercial Finisterrae.

Una medida que se enmarca dentro de las negociaciones abiertas para tratar de evitar el cierre. La alcaldesa, Margot Lamela, explicó además que "el Concello debe asumir dicho pago por ser el propietario de los locales", y que el reparo de Intervención estaba motivado por existir recibos correspondientes a ejercicios anteriores a 2026.

Devolución a plazos

Asegura, no obstante, que el gobierno local mantiene abierto el diágolo con la empresa "y su compromiso es que van a reintegrar dicho importe al Concello a plazos y dejarán sin efecto el anuncio de cierre de las salas, previsto para el 20 de mayo".

Señaló además que, una vez realizado el pago de la deuda, el Concello podrá solicitar "una reunión urgente de la comunidad de propietarios para abordar una posible bonificación o reducción de la cuota aplicable a los locales de los cines, con el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de la actividad a largo plazo, teniendo en cuenta su interés cultural y social".

Dudas en la oposición

Desde la oposición, las críticas se centraron en que esta decisión puede generar "agravios comparativos" respecto a otros negocios del centro comercial "e que están ao día nas súas obrigas". Cuestionaron además la posibilidad de que el Concello acabe recuperando el dinero aportado con cargo a las arcas municipales.

La portavoz de IxCee, Pilar Iglesias, señaló que "o cine ten que ser viable por el mesmo. Isto é tapar o raposo con fieitas", y apeló a estimular a la gente para que vaya al cine "como vimos vendo estes días", aludiendo a una iniciativa impulsada por un grupo de jóvenes para tratar de evitar el cierre de las únicas salas que hay entre Carballo y Ribeira.

La iniciativa ha conseguido movilizar a numeroso público en los últimos fines de semana.