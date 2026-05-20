Fabiola García pone en valor en Boqueixón el modelo de cuidados de las casas do maior

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó la apuesta de la Xunta de Galicia en referencia al modelo de cuidados, que "ofrece a los mayores la libertad de escoger dónde quieren pasar la última etapa de sus vidas", poniendo las casas do maior como ejemplo.

Lo hizo durante una visita a la nueva casa do maior Fogar de Lamas, abierta recientemente en Boqueixón, la cuarta con la que cuenta este ayuntamiento, y en la que estuvo acompañada por el alcalde, Ovidio Rodeiro, como del director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo.

La conselleira pasó un rato ameno con las usuarias de la casa do maior boqueixonesa. / X. G.

La representante del Gobierno gallego señaló que dichas instalaciones son recursos públicos que "facilitan una atención de calidad y proximidad y que, además, responden a la realidad de nuestra comunidad", marcada por la longevidad de la población y la dispersión geográfica.

Apoyo para conciliar

Asimismo, destacó que estos equipamientos ayudan a las familias a conciliar, al tiempo que favorecen el asentamiento de población y promueven la creación de empleo. La conselleira apuntó que el Ejecutivo autonómico “tiene claro que la Galicia Calidade en la que se vive más y también mejor es esa que responde a las necesidades de los mayores y que les permite vivir con garantías en el lugar que escojan”.

Asimismo, apuntó que para hacer esto posible “son necesarios recursos pensados y creados para el territorio”, como es el caso de las casas do maior.

800 plazas de atención diurna gratuitas

Galicia cuenta actualmente con 160 casas do maior distribuidas por todo su territorio y que suman en total 800 plazas de atención diurna totalmente gratuitas para los usuarios. El impulso de estos centros forma parte del modelo de cuidados que está desarrollando la Xunta, a través del cual pone a disposición de las personas mayores servicios para que estén atendidas según sus preferencias y necesidades.

Entre estas prestaciones destacan el Bono Coidado no Fogar, una aportación para todos los dependientes que son cuidados en sus domicilios y que llega ya a casi 40.000 personas; el impulso del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con una inyección de 500 millones de euros en los ayuntamientos en los próximos tres años; o las propias casas do maior.