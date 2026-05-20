Pint of Sciencie volverá a llevar la ciencia a los bares de Brión en 2027 tras arrasar entre la chavalada

Brión volverá a ser en 2027 una de las 114 sedes nacionales del festival gratuito de ciencia en bares Pint of Science España, tras ofrecer ocho charlas los días 18, 19 y 20 de mayo, así como talleres Pint Kids para despertar vocaciones tempranas entre la chavalada. Y es que, con cuarenta niños, ha sido la segunda localidad que más menores ha atraído, sumando unos 160 asistentes de todas las edades en total a sus propuestas divulgativas.

Una de las conferencias divulgativas en el bar O Novo Faro de Brión / Cedida

En concreto, ya barajan expandir la iniciativa a más establecimientos hosteleros brioneses los días 10, 11 y 12 de mayo del próximo año, tras terminar sus actividades este mismo miércoles

Como novedad, Pint of Science incorporaba en esta edición 29 localizaciones nuevas en áreas rurales para acercar la ciencia más puntera a las zonas más despobladas del país. Y, entre ellas, optaron por el bar O Novo Faro, que fue marco de las conferencias científicas en las que investigadores de distintas disciplinas abordaron temas curiosos y cercanos, desde bioplásticos hechos con residuos hasta dinosaurios, sardinas o toxicología forense. El objetivo es el de acercar la ciencia al público en un ambiente informal y participativo. Entre los participantes destacan María del Carmen Veiga Barbazán, Xairo Calvo Pérez y Mario Ramos Soriano.

Más de mil investigadores

En total, Pint of Science España, reúne a 1.300 investigadores en 114 ciudades y pueblos. Este año el festival refuerza su presencia en zonas rurales, buscando reducir la distancia entre ciencia y sociedad mediante charlas accesibles y diálogo directo con el público. Además, muchos científicos regresan temporalmente a sus lugares de origen para compartir conocimientos y servir de referencia a las nuevas generaciones.

En cuanto al Pint Kids, se trata de una propuesta para niños y niñas de 3 a 12 años con talleres y experimentos adaptados, que se celebró el primer día en el citado bar (para la próxima edición están barajando sumar más establecimientos). Desde su llegada a España, se han organizado más de 2.200 eventos y consolidado como una gran iniciativa internacional de divulgación científica en bares y espacios cotidianos.