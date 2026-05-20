El programa Goza do Ulla 2026 presenta 19 rutas turísticas para dinamizar veinte municipios

Alcaldes de la comarca compostelana, como el de Touro, Vedra (en funciones), Teo o Padrón, así como ediles, acudieron al vedrés Couto de Ximonde para presentar el programa Goza do Ulla 2026, que acoge un total de 19 rutas que recorrerán los 20 municipios bañados por ese río, una de ellas compartida entre dos ayuntamientos. Los recorridos comenzarán el 30 de mayo en Boqueixón y finalizarán el 24 de octubre en Santiso.

Programa de rutas del programa 2026 de Goza do Ulla / Cedida

Se trata de una iniciativa de dinamización turística, cultural y económica en torno al río Ulla, que promueve los recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos de los municipios de su entorno. Busca conectar territorio, identidad local y desarrollo sostenible mediante actividades, rutas, eventos y colaboración entre entidades. Su potencial reside en convertir el Ulla en un eje de atracción turística de referencia en Galicia, generando oportunidades para el comercio local, el turismo activo y la puesta en valor del patrimonio. Además, favorece la cooperación intermunicipal y contribuye a fijar población y crear actividad económica en el rural.

Anotaciones en los concellos

Estas rutas se programan en los 20 municipios por los que transcurre el Ulla desde su nacimiento en Antas de Ulla hasta su desembocadura en la ría de Arousa, tras recorrer alrededor de 130 km. Se trata de municipios de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Santiso, Agolada, Arzúa, Vila de Cruces, Touro, Boqueixón, Silleda, A Estrada, Vedra, Teo, Padrón, Pontecesures, Dodro, Valga, Catoira, Rianxo y Vilagarcía de Arousa. Para ampliar los datos o anotarse, hay que ponerse en contacto con cada municipio.