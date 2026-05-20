El programa Goza do Ulla 2026 presenta 19 rutas turísticas para dinamizar veinte municipios
Los recorridos comenzarán el 30 de mayo en Boqueixón y finalizarán el 24 de octubre en Santiso
Busca conectar territorio, identidad local y desarrollo sostenible mediante actividades, rutas y eventos
Alcaldes de la comarca compostelana, como el de Touro, Vedra (en funciones), Teo o Padrón, así como ediles, acudieron al vedrés Couto de Ximonde para presentar el programa Goza do Ulla 2026, que acoge un total de 19 rutas que recorrerán los 20 municipios bañados por ese río, una de ellas compartida entre dos ayuntamientos. Los recorridos comenzarán el 30 de mayo en Boqueixón y finalizarán el 24 de octubre en Santiso.
Se trata de una iniciativa de dinamización turística, cultural y económica en torno al río Ulla, que promueve los recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos de los municipios de su entorno. Busca conectar territorio, identidad local y desarrollo sostenible mediante actividades, rutas, eventos y colaboración entre entidades. Su potencial reside en convertir el Ulla en un eje de atracción turística de referencia en Galicia, generando oportunidades para el comercio local, el turismo activo y la puesta en valor del patrimonio. Además, favorece la cooperación intermunicipal y contribuye a fijar población y crear actividad económica en el rural.
Anotaciones en los concellos
Estas rutas se programan en los 20 municipios por los que transcurre el Ulla desde su nacimiento en Antas de Ulla hasta su desembocadura en la ría de Arousa, tras recorrer alrededor de 130 km. Se trata de municipios de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Santiso, Agolada, Arzúa, Vila de Cruces, Touro, Boqueixón, Silleda, A Estrada, Vedra, Teo, Padrón, Pontecesures, Dodro, Valga, Catoira, Rianxo y Vilagarcía de Arousa. Para ampliar los datos o anotarse, hay que ponerse en contacto con cada municipio.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
- El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
- La desesperación por encontrar electricistas en Galicia: 'Ni con sueldos de 2.000 euros y buenos horarios conseguimos personal cualificado
- Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en el Ensanche de Santiago
- Tona Martínez, consejera de Finsa, primera mujer al frente de la empresa familiar gallega
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- Un despiste provoca un brutal accidente en Santiago y obliga a intervenir a los bomberos para liberar a una mujer atrapada