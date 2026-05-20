El transporte público llega al polígono de Carballo con diez frecuencias al día

La Xunta de Galicia ha comunicado a la entidad de gestión del polígono de Carballo que el día 25 de mayo se pondrán en funcionamiento dos paradas de autobús en el área empresarial, una actuación muy demandada por las empresas y los trabajadores, y que permitirá mejorar las conexiones del área industrial con la ciudad de A Coruña.

Las nuevas paradas se integrarán en un total de 10 servicios diarios de lunes a viernes, con cinco expediciones en dirección Carballo–A Coruña y otras cinco en sentido inverso.

Una de las paradas estará ubicada en la rúa Volframio, a la altura de la rotonda que conecta con las rúas do Ferro y do Cobre. La segunda se situará frente al Centro de Promoción Económica del Polígono, en la rúa do Cobre.

De lunes a viernes

Estas nuevas conexiones darán servicio a las personas que se desplazan diariamente al polígono para trabajar y estarán integradas en las líneas XG848022 y XG848024, que conectan A Coruña con Fisterra.

En dirección Carballo–A Coruña, habrá servicios diarios de lunes a viernes a las 08.37, 09.27, 12.27, 15.13 y 17.58 horas. Por su parte, en sentido A Coruña–Carballo, los autobuses pasarán por el parque empresarial aproximadamente a las 08.49, 12.18, 14.34, 17.19 y 20.19 horas.

Reivindicación histórica

Desde la Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (ECOXEM) del Polígono de Carballo valoran "muy positivamente esta medida, al tratarse de una reivindicación histórica del tejido empresarial del parque y un paso importante para mejorar la movilidad de trabajadores y usuarios, favorecer un acceso más sostenible al área empresarial y reforzar la conexión del polígono con el entorno metropolitano de A Coruña".

La información actualizada sobre horarios y servicios podrá consultarse en el portal web bus.gal.