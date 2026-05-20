Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colegio PeleteiroCaritas SantiagoPrimera MIR de UrgenciasSenda Milladoiro-SantiagoZapatero
instagram

PAISAXE PROTEXIDA

Vinte anos despois, a defensa dos Penedos de Pasarela e Traba segue viva

O Semescom organiza unha ruta conmemorativa da "marcha histórica" que parou unha canteira

Penedos de Pasarela e Traba.

Penedos de Pasarela e Traba. / Semescom

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O 11 de xuño de 2006 máis de 300 persoas, convocadas polo Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom) e outras asociacións, participaban nunha marcha reivindicativa baixo o lema Salvemos os Penedos!, para opoñerse a unha canteira que ameazaba esta paraxe natural dos concellos de Vimianzo e Laxe, única en Galicia, e coa intención de protexela, solicitar declarala monumento natural.

"Foi este un punto de inflexión dunha loita pola salvación dos Penedos de Pasarela e Traba, iniciada xa no ano 1997 pola asociación Adiante Soneira, e que tivo que ser retomada en máis ocasións, pois a pesar de que se logrou parar a canteira, e que os Penedos fosen declarados Paisaxe Protexida o 12 de xaneiro de 2009, as ameazas continuaron cos proxectos para instalar en 2019 os parques eólicos de monte Chan e Pena dos Mouros, pois parece que este espazo natural único vive baixo a continua ameaza do mal entendido progreso", afirma Marta Rei, secretaria de Semescom.

Cartel promocional da ruta conmemorativa promovida polo Semescom.

Cartel promocional da ruta conmemorativa promovida polo Semescom. / Cedida

Por iso, vinte anos despois, o colectivo considera que esa "marcha histórica ben merece ser conmemorada". Con tal fin organizarán o día 6 de xuño unha ruta conmemorativa.

Un libro e unha camiseta

O lugar de partida será a escola de Pasarela, ás 10.30 horas. Antes do inicio da camiñada entregaráselle aos asistentes un exemplar do libro Vinte anos de loita polos penedos de Pasarela e Traba, e quen o desexe, tamén poderá adquirir unha camiseta alusiva a esta actividade.

Noticias relacionadas y más

Unha vez finalizada a ruta, haberá un pequeno acto conmemorativo ao pé da Pedra Multiforme. Recomendan aos asistentes levar comida para realizar un xantar de confraternidade nesta paraxe única ao rematar o acto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents