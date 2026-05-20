MEDIO AMBIENTE
Voluntarios contra o lixo: Corme, Fisterra e Camelle súmanse á limpeza do litoral
Catro colectivos ambientais e sociais apelan á colaboración cidadá
A Costa da Morte será escenario esta fin de semana de tres xornadas de limpeza de praias impulsadas por catro colectivos. A Asociación Mar de Fábula, xunto coa A. C. Insua de Viastela e a ACD Salitre, busca mans voluntarias para unha xornada de limpeza colaborativa na praia da Ermida, en Corme (Ponteceso), programada para o sábado, día 23 ás 11.00 horas.
As persoas interesadas en colaborar deberán inscribirse antes das 20.00 horas do venres, 22 de maio, aos efectos de cobertura de seguros, no correo electrónico: info@mardefabula.gal ou chamando ao teléfono 660 242118.
O material necesario será aportado polas entidades organizadoras e a iniciativa contará co apoio loxístico do Concello de Ponteceso.
Pola súa banda, a asociación Íntegro, a través do seu programa de valorización do plástico Diversiplás, organizará dúas xornadas de limpeza nas praias de Langosteira, en Fisterra (venres, día 22, de 11.00 a 12.30 horas), e Camelle, en Camariñas (de 10.00 a 12.00 horas).
As persoas interesadas en participar poden inscribirse a través do teléfono 981 734 985 ou do Whatsapp 650 961 649.
A iniciativa, que ten como lema Limpa, colabora, inclúe!, combina sensibilización ambiental, participación cidadá e inclusión social. O obxectivo destas accións é fomentar a conciencia ambiental e implicar á veciñanza na conservación dos espazos naturais do litoral galego, promovendo ao mesmo tempo valores de cooperación, convivencia e inclusión.
Desde Íntegro fan un chamamento á participación cidadá para contribuír activamente á protección do medio mariño e á redución dos residuos nas praias da Costa da Morte.
A actividade enmárcase no proxecto Diversiplás, que conta co cofinanciamento da Xunta de Galicia, da Unión Europea e do GALP Costa da Morte, no marco das accións de apoio ao desenvolvemento sostible e á dinamización social e ambiental do territorio.
