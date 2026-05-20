POLÉMICA
A Xunta defende a tramitación da planta de biogás da Laracha mentres BNG e PSOE esixen paralizala
Representantes da plataforma veciñal e de Adega asistiron ao debate no Parlamento
O Parlamento galego rexeitou este mércores, co voto en contra do PP, a proposición do BNG que esixía a "paralización inmediata" do proxecto da macroplanta de biogás promovido pola empresa Bioenergía A Coruña na parroquia de Soandres, na Laracha, así como a elaboración "inmediata" dunha normativa propia que regule a implantación deste tipo de industrias en Galicia.
A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendeu que "calquera proxecto que se presente na Xunta ten que ser tramitado", polo que "en función do cumprimento ou non estrito da lei sae adiante ou non". Lembrou ademais que está aberto o prazo de información pública, que vai do 13 de abril ao 26 de maio.
Vázquez mandou tamén unha mensaxe de "tranquilidade no sentido do cumprimento estrito da lei", nun momento de recompilar informes sectoriais de departamentos e concellos. "Tramitar non é apoiar", afirmou.
Pola súa banda, o deputado do BNG Óscar Insua lamentou que o PP "volvese repetir o mesmo voto negativo que xa emitiu hai un ano, cando trouxemos ao pleno unha proposta moi parecida". Daquela, lembra, o PSOE abstívose e o PP votou en contra.
Impactos do proxecto
Durante a súa intervención detallou os principais impactos do proxecto, sinalando que ocupará máis de 95.000 metros cadrados de solo rústico nas proximidades do río Anllóns, tratará 63.500 toneladas anuais de residuos, prevé a circulación de 13 camións diarios, consumirá 1,5 millóns de litros de auga ao ano e producirá máis de 30.000 toneladas de efluentes líquidos e case 20.000 toneladas de sólidos sen tratamento.
Ademais, criticou que o estudo de impacto ambiental non modele os cheiros, a pesar de que o núcleo de Vistalegre está a menos de 300 metros da planta.
Óscar Insua tamén respondeu ás críticas do presidente da Xunta e dalgúns deputados, "que cualificaron as protestas de alboroto e pancarteirismo. Eu hoxe pregúntolle ao PP se os que están detrás da pancarta son alborotadores, ou mellor poden preguntarlle ao alcalde da Laracha, que tamén está detrás da pancarta", ironizou.
"Paga a pena arruinarlle a vida á xente?"
A portavoz de Industria do PSdeG-PSOE, Patricia Iglesias, tamén esixiu a paralización do proxecto e advertiu dos efectos desa instalación.
"Paga a pena arruinarlle así a vida á xente?", preguntou Iglesias, que achacou o que está acontecendo en Soandres "a un xeito de gobernar baseado en anunciar proxectos primeiro e preguntarlle á veciñanza despois, ou directamente non preguntarlle nunca".
A primeira consecuencia, segundo dixo, "é unha sensación de abandono e de impotencia" por parte dunha cidadanía que ve como se decide sobre o seu territorio "sen escoitala".
O PP "leva meses xogando á ambigüidade"
Por outra banda, censurou a hipocrisía dun PP "que leva meses xogando á ambigüidade", porque mentres no Concello da Laracha o seu alcalde votou a favor dunha iniciativa do PSdeG contra a planta de biogás, o Grupo Popular opúxose no Parlamento a outra na que os socialistas pedían garantías ambientais, transparencia e participación veciñal.
O secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recibiu esta mañá a unha representación da plataforma veciñal Stop Biogás A Laracha, que asistiu ao pleno na compaña da portavoz socialista na Laracha, Inés Ramos.
Á sesión tamén asistiron a voceira municipal do BNG, Carolina Castiñeira, e representantes de Adega.
- La panadería con una de las empanadas más famosas de Santiago: 'Uso a mesma masa coa que fago o pan
- Luz verde definitiva a la capitalidad de Santiago: Rueda defiende la subida del 14 % y Sanmartín la considera “insuficiente”
- El colegio Peleteiro de Santiago pasa a integrarse en el grupo internacional Globeducate
- La desesperación por encontrar electricistas en Galicia: 'Ni con sueldos de 2.000 euros y buenos horarios conseguimos personal cualificado
- Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en el Ensanche de Santiago
- Tona Martínez, consejera de Finsa, primera mujer al frente de la empresa familiar gallega
- Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León
- Un despiste provoca un brutal accidente en Santiago y obliga a intervenir a los bomberos para liberar a una mujer atrapada