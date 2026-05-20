EMPREGABILIDADE
A Xunta inviste máis de 1,2 millóns en 19 cursos de formación na Costa da Morte
A Laracha forma trece persoas en Atención sociosanitaria a persoas dependentes
A delegada da Xunta, Belén do Campo, xunto co alcalde, José Manuel López Varela, visitou ao alumnado do curso, organizado polo Concello da Laracha no marco das accións formativas para desempregados (AFD).
Trátase dun curso de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, que comezou o 17 de abril e rematará o 11 de setembro, no que participan 13 alumnos.
Do Campo sinalou que na Costa da Morte se concederon 19 accións formativas por un importe de máis de 1,2 millóns de euros, que serán desenvolvidas por concellos e nove entidades. Por municipios, distribúense en 14 cursos en Carballo, 1 na Laracha, 1 en Cee, 1 en Vimianzo, 1 en Zas e 1 en Laxe.
Obradoiro de emprego
A representante do Goberno autonómico anunciou ademais que A Laracha volverá a contar este ano cun obradoiro de emprego grazas a unha achega da Xunta de máis de 474.000 euros centrado nas especialidades de Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes e Traballos de carpintaría e moble, que contará con 20 prazas.
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