Ames apuesta por integrar a personas con discapacidad para el desbroce del rural

El Concello de Ames acaba de presentar en Ortoño el nuevo servicio de desbroce, limpieza y mantenimiento de los núcleos rurales del municipio. A través de este servicio se van a realizar los trabajos conservación de los accesos e interiores de los núcleos rurales y los entornos de lavaderos, iglesias, locales sociales, molinos, aceras y canalizaciones de pluviales de titularidad municipal. Se actuará en las once parroquias del Ayuntamiento y en un total de 107 aldeas, contribuyendo además a la integración social de personas con discapacidad.

Tendrá una inversión de 733.920 euros, y contará con un equipo mínimo de tres personas trabajando simultáneamente durante 8 meses al año, pasando a ser cinco trabajadores durante el período estival (cuatro meses al año). Estos trabajos inicialmente se realizarán en jornada partida de mañana y tarde, aunque se podrá estudiar la posibilidad de acometerlos en jornada continua, pero cumpliendo el horario de 8 horas diarias (40 horas semanales). Y los acometerán empleados de Coregal Parques e Xardíns SL, Dixardin, firma integrada en Cogami.

Lista de localidades

Se actuará en las 11 parroquias del Ayuntamiento de Ames y en un total de 107 núcleos rurales. Los trabajos de limpieza y mantenimiento de los accesos e interiores de los núcleos rurales se ejecutarán en Agrón (14 núcleos); A Ameixenda (8 núcleos); Ames (18 núcleos); Biduído (13 núcleos); Bugallido (11 núcleos); Covas (8 núcleos); Lens (2 núcleos); Ortoño (15 núcleos); Piñeiro (6 núcleos); Tapia (3 núcleos); y Trasmonte (9 núcleos).

Al acto de presentación acudió el alcalde de Ames, Blas García, quien valoró este acuerdo como “moi positivo”, ya que “é importante que as empresas do noso Concello realicen labores no noso Concello”, y el contrato “vaise aplicar única e exclusivamente aos núcleos rurais. Por su parte, el concejal de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, añadió que “dentro deste contrato, aínda que non veña incluído de maneira explícita, tamén se contempla a limpeza de fontes e lavadoiros, sempre que sexa posible”.

Sestayo y Silva

En cuanto a los representantes de la empresa adjudicataria, el vicepresidente de Cogami, Ramón Sestayo, mostró su reconocimiento al Concello de Ames, que “cre nos centros especiais de emprego, co obxectivo de dar visibilidade ás persoas con discapacidade”. Sestayo reconoció que “a nosa teima sempre foi crear postos de traballo" para estas personas.

También intervino el director general del grupo de empresas de Cogami, Víctor Silva, quien puso en valor “a aposta senlleira do Concello de Ames pola economía social”. “O noso traballo sería imposible sen unha aposta firme e sólida das administracións públicas”, señaló un responsable que también destacó que ellos no son “simplemente provedores, senón socios no territorio, comprometidos polo benestar da veciñanza de Ames”.